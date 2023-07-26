Россия очень скоро потеряет контроль над Запорожьем и Херсонщиной, оккупантов ждет катастрофа, убежден Евгений Карась.

https://glavred.info/article/ukrajina-do-kincya-roku-vidib-ye-melitopol-ta-livoberezhnu-hersonshchinu-karas-10488214.html Ссылка скопирована

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась / Главред

С начала лета на юге Украины активизировались боевые действия. Украинские войска понемногу возвращают захваченные страной-агрессором территории, из-за чего РФ вынуждена отвлекать внимание украинских защитников. Именно поэтому она предпринимает попытки прорыва на Луганщине, надеясь оттянуть часть сил ВСУ с юга и Донетчины.

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, почему россияне штурмуют Купянск, представляют ли "вагнеровцы" угрозу для севера, о чем свидетельствуют взрывы в Крыму, и как скоро Украина сможет вернуть Крым и Донбасс.

Россия сосредоточила на купянском направлении 100 тысяч военных. Какова ее цель, и для чего ей столько личного состава на том направлении?

Россияне начали сосредотачивать их еще с февраля 2022 года и ожидаемо пытались угрожать своим контрнаступлением на наше контрнаступление, потому что как раз тогда состоялось Изюмское. Соответственно, они этого не реализовали ни в марте, ни в апреле, ни в мае, потому что опасались. Они сделали это только в июне в качестве контрудара на наше контрнаступление.

Но теперь к этому добавился новый контекст. Во-первых, на Запорожском направлении есть успехи, и в любом случае мы достигнем поставленных целей. Это будет не так быстро и весело, как все думали – это будет кроваво, но системно, по-военному. И поэтому противнику был нужен удар на Луганском направлении, чтобы мы туда перебрасывали резервы. Но успеха они здесь не достигли – даже сейчас, судя по открытым источникам информации, мы располагаем данными, что их продвижение остановилось, хотя в течение последних суток, как мне известно от товарищей, которые там находятся, было очень горячо.

Смотрите видео интервью Евгения Карася Главреду о ситуации на фронтах:

Во-вторых, южнее Лимана есть такой Северский выступ, с которого направление идет на Кременную. Этот выступ, который остался у нас еще со времен обороны Северодонецка, угрожает противнику. И в принципе после Бахмута мы ожидали, что будем иметь там проблемы. Но ситуация обернулась иначе - под Бахмутом наши войска сейчас возвращают территории. И таким образом Северский выступ для противника становится проблемой для Кременной. Поэтому они наступают уже даже не для того, чтобы создать нам проблемы на Запорожье. А для того, чтобы после того как мы, очевидно, создадим противнику огромную трагедию в Бахмуте, мы можем пойти на Кременную и вернуться в луганский сектор. Поэтому этот их контрудар на наше контрнаступление является продолжением нарастания угрозы для них. Ведь им надо срочно начинать наступление, чтобы улучшить свои позиции.

Пока что, несмотря на все войска, которые там сосредоточены, россияне не имели тех успехов, на которые рассчитывали. Напомню, что это наступление продолжается довольно давно. Именно в день путча Пригожина у россиян наблюдалось ослабление в работе артиллерии из-за определенного хаоса, насколько я понимаю. К тому же, именно с этого направления Луганщины перебрасывали под Москву, если не ошибаюсь, псковский десант. И хоть наступление продолжается уже несколько недель, РФ имеет очень ограниченный успех. Мы знаем, что туда перебрасываются и определенные средства и войска с нашей стороны. Не вне плана, но когда противник не слишком быстро двигается, то так же военная машина смотрит, изучает, понимает и, соответственно, реагирует. Для того, чтобы эти попытки были успешными, им надо было бы иметь высокую динамику. Ее нет, и постепенное наступление приведет к тому, что россиян постепенно уничтожат в наступательных порядках.

Поэтому пока не предвидится, и я не слышал прогнозов, что им удастся там создать нам большую проблему. Это просто их последняя попытка нам чем-то угрожать. Но на фоне происходящего на Запорожье, скоро их действия на Луганщине очень сильно поблекнут.

А связаны ли с попытками продвижения на купянском направлении обстрелы Сумщины?

Они просто используют огневое поражение на максимальном количестве участков. То есть там, где они могут это сделать, чтобы мы перебрасывали войска и так же несли потери, которые раздергивают нас и на которые нам приходится отвечать – тоже перебрасывать какие-то подразделения, охотиться за артиллерией.

Но они начали это делать после освободительных походов на Белгородщину Русского добровольческого корпуса. Мы видим, что возросло количество войск – раньше там было около 16 тысяч человек, а теперь их там 24. То есть примерно на 8 тысяч россияне увеличили группировку возле Брянска, Курска, Белгорода и перебросили туда немного танков. Но не для наступления, потому что для наступления это ничтожно мало на все эти области. Да и 24 тысячи для них – это вообще ни о чем. Это для того, чтобы лучше обороняться, чтобы там преждевременно, еще до того, как РФ развалится, референдум не провели.

Поэтому мы раздергиваем противника, а он - нас. Но я думаю, что у украинцев сейчас в Силах обороны все получается значительно лучше.

То есть речь не идет о том, чтобы русские каким-то образом пытались соединить север?

Нет, недостаточно войск. Равно как и с Беларусью, где белорусских войск всех вместе (при том, что у них нет боевого опыта) около 11 тысяч. Ну и если бы там были даже 8-10 тысяч "вагнеровцев", учитывая, что у них нет тяжелой техники, о наступлении на Киев вообще речь не идет, как и о повторном наступлении с севера, это бред.

Сейчас их задачей будет сохранить Запорожье и Крым, потому что там для них надвигаются полные "гайки". Поэтому ни о каком вторжении с севера в течение ближайших полугода точно речь не идет.

Относительно "вагнеровцев" - для чего их тогда сейчас активно перебрасывают в Беларусь?

Прежде всего надо понимать, что эти 8 тысяч – это две бригады. Но они без техники, потому что всю тяжелую их технику у них забрали. Разве белорусская армия выдаст им эту технику, чтобы впрячься в эту войну на последнем этапе, когда они уже понимают, что Россия проиграла, а Лукашенко, когда забрал Пригожина к себе, спас Путина?!

Лукашенко понимает, что РФ очень слабовата. И единственная цель пребывания Пригожина в Беларуси – продолжить внешнюю деятельность его военной структуры где-то в Африке или где-то еще, а также усилить в Беларуси режим Лукашенко за шаг до смерти. Лукашенко тоже понимает: если Россия начнет полыхать, то у него тоже очень быстро все вспыхнет. Я об этом говорил еще в июне прошлого года, а недавно об этом заявил руководитель Сухопутных войск Польши в отставке, что в случае начала "смуты" в Беларуси Польша может ее поддержать. Само собой, тогда Лукашенко придется на чем-то держаться, и поэтому ему пригодятся "вагнеровцы". Потому что этому эскадрону смерти некуда деваться - в Россию они заехать не могут, ни в одной из точек мира, кроме Африки, их не ждут. Но и там их могут "съесть", если не будет протектората РФ.

Поэтому у Лукашенко под боком есть шобла, которая будет воевать до последнего, потому что это – их последнее пристанище.

То есть Пригожин, фактически, договорился защищать Лукашенко? У него больше вариантов совсем нет?

Нет. Пригожин уже сделал заявление и сказал, что "вагнеровцы" сейчас не будут воевать в Украине, потому что там происходит "позор". То есть он понимает, что там будет провал фронта и катастрофа российской армии. Он сказал, что мы "еще вернемся, когда так будет надо". Но я думаю, что он вернется в Москву, а не на фронт. Они дождутся "смуты" и, как это было при большевиках, когда царь уже по полной облажается, захлопнется в подвале, а они зайдут туда, в числе десантников или еще кого-то.

Мы же видим столкновения внутри России - ЧВК против Минобороны, отдельные генералы Минобороны против Шойгу, "кадыровцы" против "пригожинцев", ФСБ против Кадырова, ФСБ против отдельных кланов Минобороны. "ЛНР" и "ДНР" вообще были ритуально унижены Россией, потому что ими назначили руководить дагестанца, а корпусом "ДНР", кажется, вообще "кадыровца".

Те, кто не идиоты, понимают, что Россия их предала и использовала, как пушечное мясо. Ко всему еще имеем межнациональный фактор внутри самой России. Разборки между бурятами и русскими, кадыровцами - этого всего просто куча. На фоне такого клубка разборок, само собой, у Пригожина достаточно рабочий план относительно ожидания, когда это вспыхнет.

А когда, по вашему мнению – может случиться этот случай - как много времени может пройти?

Надо рассчитывать на более пессимистичный сценарий как рабочий. Я думаю, что этого не произойдет в 2024 году, хотя это было бы весело для нас. Увидим, как будут развиваться события на фронте. Тление уже началось, температура растет. И когда начнется термоядерная реакция, и РФ начнет рассыпаться - будет видно. Даже без финального аккорда все равно это влияет на взаимодействие, мотивацию, снабжение. Это все равно очень прекрасные вещи, которые помогают нам одержать победу.

Ну вот, например, потеря Запорожского направления и Крыма как-то повлияют на происходящее в РФ?

Думаю, что да. Сейчас тяжесть наступления на Запорожском направлении компенсируется битьем российских оккупантов в Крыму, когда они туда будут бежать. Вся логистика российских войск сейчас держится на одной опоре Крымского моста. То есть если взорвать одну опору под железнодорожным мостом, а поскольку ее чинят месяц, в такую горячую пору будет означать для них "гайки".

Логистика "ложится", автотранспортное сообщение было нарушено. И то, что туда, как сейчас говорят, не пускают грузовики – это уже катастрофа, потому что туда шло очень многое. И надо понимать, что сейчас их логистика идет с Крымского моста, поступает через Сиваш, Чонгар. Далее идет на Новобогдановку, а из нее – в Токмак и далее на Волноваху. Из Донецка поезда не могут ехать, потому что угледарские боевые продолжаются в 5 км от железнодорожного сообщения.

Если у Сиваши не будет моста, Новоданиловке и Токмаку – "гайки". Кстати, Токмак - это направление от Орехова, где наши войска продвигаются. Поэтому движение присутствует, и если мы зайдем в Токмак, дальше ветка логистики в сторону Угледара и Великой Новоселки будет отрезана. Тогда им нечем будет снабжать – разве что по дороге, машинами, но для них это будет катастрофой. Если мы перережем путь к Новоданиловке, то есть если наступать в направлении Пятихаток и Орехова, к Старомайорскому и Нововасильевке. Возле Нововасильевки более предпочтительна линия обороны, но если мы спустимся на 5 километров южнее, освободим там территории и будем добивать до Новоданиловки ствольной артиллерией, поезда просто будут разбомблены.

Я уже не говорю о том, если Крымский мост будет разбит. А если еще будет все в комплексе, то есть Крымский мост будет в ремонте, Сивашский будет в ремонте (кстати, там выбивали – когда артиллерия или БПЛА разбили сообщение, грузовики вместо 150 км ехали 300 в объезд), то будут "гайки".

Само собой, при таких условиях будут потери, паника, показательная порка оккупантов, что очень сильно повлияет на настроения россиян в отношении Путина и Шойгу – мол, "до чего Россию довели".

Я уже не говорю о самом Крыме – не думаю, что это будет в этом году, скорее в 2024 году. Но если не будет моста, будет паромная переправа. А мы же понимаем, что это значит, когда русские будут оттуда убегать – это же генерал ФСО будет грузить туда свой Lexus. Ему говорят - вези сейчас раненных солдатиков, а он им: солдатики потом. Они все дерутся, а потом в этот Lexus прилетает на этом пароме прилетает ракета. То есть будет миллион смешных роликов, мы будем злорадствовать, мстить им за тяжесть наступления на Запорожье. А у них это, само собой, будет национальная травма и тогда в РФ, думаю, вспыхнет. То есть позитивный сценарий, что в 2024 году у них уже полыхнет, но пережить события выхода из Крыма и на Запорожье – это точно.

Вы сказали, что "вагнеровцы" скрываются в Беларуси, потому что им больше некуда бежать. Объясните, пожалуйста, есть ли какая-то связь между пребыванием "вагнеровцев" и тем, что разгоняют российские пропагандисты о Сувалкском коридоре, который РФ якобы может перебить?

Я был в Польше в 2022 году на учениях, и там круглосуточно работают полигоны, есть куча войск. поэтому я думаю, если "вагнеровцы" сунутся из Беларуси, то поляки на это не будут реагировать. И это, в принципе, нам выгодно. Но они этого не сделают, потому что понимают, чем все закончится.

Польша не будет медлить. И на фоне того, что мы сделали с российской армией, любому пока выгодно с ними воевать. Ведь именно Украина взяла на себя основной удар, похоронила "вторую армию мира", у которой уже более 300 тысяч погибших и около 600 – раненых. Причем это был кадровый "костяк". Половины танков, лучших их танков, тоже уже нет, и к тому же они еще "подарили" нам гораздо больше танков, чем страны Запада. Только за полтора последних месяца были выбиты 1 000 стволов артиллерии РФ, ПВО сейчас выбивается рекордными числами. Само собой, сейчас и Эрдоган в Сирии, и Польша – кто угодно с Россией может воевать, потому что она ослаблена. Сейчас Росгвардии передают танки (причем не самые худшие) для защиты от очередного бунта. А почему передают танки? Потому что когда Пригожин пошел на Москву, там никого не было, потому что, оказывается, все было брошено на фронт.

Соответственно, Россия ослаблена, и какие-то провокации "вагнервцы" могут делать. Но это, скорее, на территории Украины - на границе что-то будет подрываться, на них будут охотиться наши беспилотники и артиллерия.

Но провокации в отношении Литвы и Польши – это психологический блеф. Для того, чтобы часть российской агентуры в Европе еще думали, что российская армия "очень сильная", и поэтому надо бегом мириться, или русские нападут на Польшу. В плане состоятельности по вооружению шансы на это тоже нулевые. "Вагнеры" приехали в Беларусь голые. У них нет ни танков, ни БМП – у них все забрали. Поэтому это тоже для нас позитив, потому что на фоне этого с фронта выбыла ЧВК "Вагнер" – спецподразделение российских спецслужб, которое было эффективным.

Поэтому Беларусь даже с "Вагнером" не сможет напасть на Польшу – это смешно. Две бригады, то есть 8 тысяч человек, причем сюда принадлежит еще штаб, то это вообще ни о чем. Я думаю, что это психологические заявления-мол, Бегом с нами миритесь, потому что мы нападем. Но на самом деле-бегом миритесь, потому что мы все профукаем.

А Запад как-то может реагировать на такие русские пугалки?

Было бы хорошо, чтобы Запад передал нам больше пулеметов, гранатометов, минометных мин, дронов, просто автомобилей – это была бы лучшая реакция. Поэтому Путин сделал заявление - еще 100 "Брэдли", 20 САУ. И даже 100 тысяч винтовок М-16 было бы лучше для нашей пехоты. Потому что во время штурмовых действий хороший автомат, который лучше и громче стреляет – это то, что сделает пехоту и десантно-штурмовые части счастливыми.

Запад и так передает нам вооружение, но, конечно, его маловато. А нападать на Россию нет смысла, потому что украинская армия и так же ее перемалывает. Поэтому надо давать нам больше боеприпасов.

Они же цинично к этому подходят – мол, зачем Западу воевать с Россией, когда воюет Украина, украинцы гибнут, просто давай им вооружение. Но если по справедливости, надо давать этого вооружения больше, а не ждать каждые полгода какой-то партии. Если мы уже прорвем и выйдем на более оптимистичные результаты, тогда нам надо давать только оружие, чтобы мы сразу погнали их и довели до кризиса. А не так, что после успешного контрнаступления Запад ждет еще полгода-год, а россияне в это время роют новые окопы. Это со стороны наших союзников в значительной степени является непорядочным, потому что мы для них разрушаем РФ, и они от этого получают огромные плюсы – геополитические, газовые, торговые. А также происходит выбивание влияния России из географии всего мира, от Африки до Южной Америки, потому что на всюду слаба. И это мы своей кровью выполнили задачу, которая была в интересах многих стран Запада. К сожалению, помощи много, но Но хотелось бы больше.

А как вы думаете, Запад готов довести России до развала?

На данный момент мы слышали, что они употребляют слово "контайнмент", то есть силами Украины и Польши изолировать РФ, чтобы она никому не угрожала. Они просто боятся - они инертны и не могут понять, каково это, развал России. Для нас единственным возможным форматом является лишь фрагментация России. Потому что она тоже не стоит на месте, россияне закупают, в том числе через страны Запада, токарные станки и тому подобное. Потихоньку что-то она там делает и изготавливают и беспилотники, и опыт передают. Мы не можем ждать, пока она сама собой через 10 лет развалится. Она через 10 лет может сделать выводы и снова попереть, за китайские деньги или какие угодно другие. Китай надо будет показать урок - мол, смотрите, страны Запада, вы не выиграли эту войну, а вот при поддержке Китая Россия смогла.

Поэтому не важно, о чем там думал Запад. Мы сделаем то, что нам надо, а они уже будут подстраиваться - мы видим это из заявлений Зеленского и Залужного. Наш главнокомандующий говорил, что ему не нужно никаких чужих ошибок, чужих мнений, у него есть желание, воля, способности и опыт для того, чтобы освободить Украину. И он ее освободит, и никто ему здесь не будет способен ничего сказать наперекор. То есть мы делаем историю, достижение в целом для всего блока НАТО в расширении его влияния и пассивном просаживании российского влияния. И тут уже Запад будет адаптироваться под то, как будет меняться ситуация. Сейчас они еще не готовы сейчас воспринимать реальность такой, какая она есть, потому что они еще не в военном темпе, как мы.

Немного вернусь к полдню, о котором вы упоминали. О чем свидетельствуют эти подрывы в оккупированном Крыму, которые в последнее время довольно часто происходят?

Это прекрасные события. Тем более, что там взорвался склад, и, как мы видели, потом он детонировал несколько суток. Более того, был еще взрыв на Рыково. Это если брать Сиваш, дальше идет Чонгар, и там железнодорожный мост, о котором я упоминал, а дальше уже с нашей стороны Рыково, где взорвался склад боеприпасов. Причем взорвался так, что повредил железную дорогу, которая несколько дней не работала. Поэтому" прилеты " в Крыму по складам, штабам или еще куда-то - это просто выбивание стратегической логистики всей группировки РФ на юге.

Группы российских войск "Восток" и "Днепр" очень зависят от логистики в Крыму. И если прилетает по складам и мостам в Крыму, то это прямо влияет на боеспособность этих войск. поэтому это очень симптоматично и очень страшно для россиян. И я думаю этого будет чем дальше, тем больше.

Как можно объяснить обстрелы Одессы? Россияне говорят, что это месть за Крымский мост, "удар возмездия"...

Это исключительно месть за зерновую сделку. Они из нее вышли, и им надо было показать, что вот теперь все, мы разбомбим порты. Это не была месть за мост, потому что за такой короткий период времени запланировать эту миссию, разведать и так далее. Планирование похоже на такой ракетный обстрел и характер пораженных целей (порты, зерновая инфраструктура) не было похоже на месть за мост. Это это было похоже как раз на то, что за три-четыре дня РФ вышла из зернового соглашения. А ведь главным реципиентом этого зерна были Китай и Турция. И из того, что я слышал, у Турции есть свое видение по этому процессу. Я не удивлюсь, если Эрдоган, потому что российская армия ослаблена и не может таскаться с турецкой, объявит, что, мол, Путин, извини, но мы будем и впредь возить зерно. И Россия все и она просто упрется в этот ничего не сможет сказать. Если так произойдет, то просто увидим, что будет дальше.

Каков ваш прогноз относительно того, что может происходить до конца этого года – чего реально мы можем достичь, учитывая темпы передачи вооружения и в целом развития ситуации?

Я думаю, что освобождение Крыма будет в 2024 году, а вот выход в Мелитополь и дальше состоится до конца года. Насколько далеко зайдем - или мы перережем им путь на Бердянском направлении, или это будет выход на Мелитополь, или вообще будет прорыв вплоть до выходов на Крым – не знаю, но этот год завершится освобождением большей части Запорожской области и левобережной Херсонщины.

А что будет с Донбассом, и как надолго сможет растянуться война в таком случае?

Донбасс - это отдельная история. Я думаю, она будет после Крыма. Вряд ли Генштаб рассчитывает на какие-то оптимистичные сценарии, он принимает во внимание набйльшев. Но мне бы хотелось, чтобы так случилось, чтобы после развала обороны в Крыму и внутреннего политического кризиса в России они бы были просто не способны поддерживать террористические формирования "ЛДНР". Чтобы они отвели там войска и на определенных условиях капитулировали. Потому что если нам придется деоккупировать эти территории штурмом, то для этого нужно будет формировать дополнительные армейские корпуса. Это сложно, затратно, поэтому о Донбассе пока рано гадать. Сейчас пока все идет к тому, что лето 2024 года у нас уже будет в Крыму.