Как носить розовый, чтобы не испортить образ: дизайнер раскрыл секрет

Кратко:
- С каким цветом носить розовый
- Почему его нельзя сочетать с рюшами
Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, как правильно носить вещи розового цвета.
Об этом дизайнер рассказал на своей странице в Instagram.
"В этой части показываю, как правильно работать с розовым цветом, чтобы он выглядел дорого, стильно и не перегружал образ", - говорит Андре Тан.
Выбрать оттенок
По словам Андре Тана, изначально нужно подобрать правильный оттенок. Он добавляет, что есть розовый, который выглядит дорого, а есть дешево.
Не усиливать
Тан говорит, что не нужно чрезмерно романтизировать розовый и усиливать его рюшами, цветами, и другими мелкими детальками. Тут работает исключительно минимализм.
Сочетания
Розовый цвет отличном комбинируется с официальным стилем и кэжуал - с джинсами и шортами.
Добавить нейтральные цвета
Розовый цвет сам по себе "кричит". Поэтому его нужно сочетать с нейтральными цветами. Например, серый, бежевый, белый, бордовый.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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