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Как носить розовый, чтобы не испортить образ: дизайнер раскрыл секрет

Алена Кюпели
8 июля 2026, 22:44
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Андре Тан назвал самые трендовые сочетания с таким интересным цветом, как розовый.
Андре Тан рассказал, как носить розовый
Андре Тан рассказал, как носить розовый / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • С каким цветом носить розовый
  • Почему его нельзя сочетать с рюшами

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые платья 2026 года, рассказал, как правильно носить вещи розового цвета.

Об этом дизайнер рассказал на своей странице в Instagram.

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"В этой части показываю, как правильно работать с розовым цветом, чтобы он выглядел дорого, стильно и не перегружал образ", - говорит Андре Тан.

Выбрать оттенок

По словам Андре Тана, изначально нужно подобрать правильный оттенок. Он добавляет, что есть розовый, который выглядит дорого, а есть дешево.

Как носить розовый
Как носить розовый / Скриншот

Не усиливать

Тан говорит, что не нужно чрезмерно романтизировать розовый и усиливать его рюшами, цветами, и другими мелкими детальками. Тут работает исключительно минимализм.

Как носить розовый
Как носить розовый / Скриншот

Сочетания

Розовый цвет отличном комбинируется с официальным стилем и кэжуал - с джинсами и шортами.

Добавить нейтральные цвета

Розовый цвет сам по себе "кричит". Поэтому его нужно сочетать с нейтральными цветами. Например, серый, бежевый, белый, бордовый.

Розовый с серым - отличное сочетание
Розовый с серым - отличное сочетание / Скриншот

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О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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