Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Соленые огурцы останутся хрустящими, если избегать распространённых ошибок. Для маринованных огурцов нужны правильная соль, вода, специи и качественные плоды.

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Маринованные огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему огурцы после квашения становятся мягкими

Какие ошибки портят домашнюю заготовку

Как сохранить хрусткость огурцов

Домашние маринованные огурцы - одна из самых популярных летних заготовок. Однако после открытия банки овощи нередко оказываются мягкими или полыми внутри. Чтобы они оставались упругими, хрустящими и ароматными даже через несколько недель, достаточно соблюдать несколько простых правил. Главред расскажет об этом подробнее.

В материале венгерского издания Egeszsegkalauz экспертыотмечают, что огурцы естественной ферментации полезны для здоровья, ведь содержат молочнокислые бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, а также клетчатку, витамины С и К, калий и магний. В то же время из-за высокого содержания соли людям с повышенным артериальным давлением или заболеваниями почек следует употреблять их в умеренных количествах. Чтобы заготовка удалась, специалисты советуют избегать самых распространенных ошибок.

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Выбирайте правильные огурцы

Основа вкусной консервации - качественные овощи. Для квашения лучше всего подходят свежие огурцы среднего размера с плотной мякотью и ярко-зеленой кожицей без повреждений. Крупные плоды чаще имеют пустоты внутри, поэтому для заготовок они менее подходят.

Если огурцы были собраны несколько дней назад, перед квашением их стоит замочить на несколько часов в очень холодной воде. Это поможет вернуть плодам упругость.

Используйте только каменную соль

Для естественной ферментации лучше всего подходит обычная нейодированная каменная соль. Йодированная соль и добавки против слеживанья могут замедлять процесс брожения и делать огурцы мягкими.

Оптимальное соотношение - 18–20 г соли на 1 литр воды. Если соли будет недостаточно, заготовка может испортиться, а её избыток замедлит ферментацию.

Видео о том, как заквасить огурцы на зиму, можно посмотреть здесь:

Не заливайте огурцы горячей водой

Одна из самых распространенных ошибок - использование горячей воды. Она частично проваривает овощи, из-за чего они теряют характерный хруст.

Лучше всего использовать воду комнатной температуры. Если вода из-под крана содержит много хлора, её желательно предварительно отстоять, профильтровать или вскипятить и полностью остудить.

Добавьте листья и хрен

Сохранить хрусткость огурцов помогают не только укроп и чеснок. В банки также рекомендуют класть листья или корень хрена, листья дуба, вишни или черной смородины.

Эти растения содержат природные дубильные вещества, которые помогают овощам оставаться хрустящими и придают им приятный аромат.

Полностью покрывайте огурцы рассолом

При засаливании огурцов важно равномерно распределить зелень и специи, а сами овощи полностью залить рассолом.

Если часть огурцов останется над поверхностью жидкости, она быстро размякнет или покроется плесенью, что может испортить всю заготовку.

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Об источнике: Egeszsegkalauz. Egészségkalauz (egeszsegkalauz.hu) - ведущий венгерский медицинский портал, который простым языком объясняет симптомы болезней, действие лекарств и правила здорового образа жизни. Контент сайта создают и проверяют профессиональные врачи и фармацевты, что обеспечивает его высокую надежность. Ресурс также располагает удобными инструментами для онлайн-поиска симптомов, однако вся информация на нем носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет визит к врачу.

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