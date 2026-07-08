Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

Если мы заглянем в украинские словари, то увидим, что первоначальное значение слова "ширинка" совсем другое.

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Как правильно перевести слово "ширинка" на украинский язык / Коллаж: Главред, фото: magnific, Unsplash

Вы узнаете:

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Что изначально означало слово "ширинка"

Откуда происходит это название

Как еще можно называть одноименную деталь одежды

Слово "ширинка" в украинском языке изначально не имело никакого отношения к одежде и обозначало вышитое полотенце, платок или декоративную скатерть, которой украшали дом или накрывали хлеб. О первоначальном значении слова рассказал языковед Виктор Дяченко.

По словам лингвиста, именно в таком значении слово "ширинка" фиксируется в украинских словарях, народных песнях и классической литературе. Ею украшали дом, дарили на свадьбах или использовали во время обрядов.

Как "ширинка" упоминается в украинской классике

В произведениях украинских классиков "ширинка" фигурирует именно как вышитое полотенце или платок, а не как деталь одежды.

"Маруся вишиває сухозолотом тонку-тонесеньку ширинку, а я пряду у запічку", - писал Юрий Федькович.

В научных этнографических источниках это слово употреблялось и для обозначения девичьей головной повязки. "Дівочі головні пов'язки у білорусів були звичайно з тонкого кужільного полотна домашньої роботи. Така пов'язка називається наміткою, ширинкою", - говорится в записях этнографов. В произведениях Ивана Котляревского и этнографических материалах XIX века это слово имеет то же значение.

Когда "ширинкой" стали называть деталь одежды

Название "ширинка" происходит от прилагательного "широкий" - так когда-то называли кусок ткани на всю ширину ткацкого станка, цельный, без швов. Со временем это слово стали применять и к широкой вставке или разрезу в одежде, откуда и появилось современное значение.

В значении детали брюк слово "ширинка" впервые фиксируется только в словарях советского времени, в частности в академическом "Словаре украинского языка" в 11 томах (1970–1980 годов). Параллельно среди портных и дизайнеров одежды существует другое слово - "гульфик", которое пришло из нидерландского языка (gulp - "клапан", "лопасть") и изначально обозначало часть панталон или элемент защитного снаряжения.

Отдельно существует архитектурный термин "ширинка" - прямоугольная выемка в каменной стене, окруженная профилированной рамкой и украшенная изразцами или резьбой, похожая на филенку.

Смотрите видео - ширинка/ширинка - как правильно назвать:

@ukrmova.online Ширинка/ширинка – как правильно назвать на украинском языке эту часть брюк? О вариантах рассказывает популяризатор украинского языка и филолог Виктор Дяченко ♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявим

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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