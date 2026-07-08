Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
8 июля 2026, 16:59обновлено 8 июля, 17:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если мы заглянем в украинские словари, то увидим, что первоначальное значение слова "ширинка" совсем другое.

Что на самом деле означало слово
Как правильно перевести слово "ширинка" на украинский язык / Коллаж: Главред, фото: magnific, Unsplash

Вы узнаете:

видео дня
  • Что изначально означало слово "ширинка"
  • Откуда происходит это название
  • Как еще можно называть одноименную деталь одежды

Слово "ширинка" в украинском языке изначально не имело никакого отношения к одежде и обозначало вышитое полотенце, платок или декоративную скатерть, которой украшали дом или накрывали хлеб. О первоначальном значении слова рассказал языковед Виктор Дяченко.

По словам лингвиста, именно в таком значении слово "ширинка" фиксируется в украинских словарях, народных песнях и классической литературе. Ею украшали дом, дарили на свадьбах или использовали во время обрядов.

Как "ширинка" упоминается в украинской классике

В произведениях украинских классиков "ширинка" фигурирует именно как вышитое полотенце или платок, а не как деталь одежды.

"Маруся вишиває сухозолотом тонку-тонесеньку ширинку, а я пряду у запічку", - писал Юрий Федькович.

В научных этнографических источниках это слово употреблялось и для обозначения девичьей головной повязки. "Дівочі головні пов'язки у білорусів були звичайно з тонкого кужільного полотна домашньої роботи. Така пов'язка називається наміткою, ширинкою", - говорится в записях этнографов. В произведениях Ивана Котляревского и этнографических материалах XIX века это слово имеет то же значение.

Когда "ширинкой" стали называть деталь одежды

Название "ширинка" происходит от прилагательного "широкий" - так когда-то называли кусок ткани на всю ширину ткацкого станка, цельный, без швов. Со временем это слово стали применять и к широкой вставке или разрезу в одежде, откуда и появилось современное значение.

В значении детали брюк слово "ширинка" впервые фиксируется только в словарях советского времени, в частности в академическом "Словаре украинского языка" в 11 томах (1970–1980 годов). Параллельно среди портных и дизайнеров одежды существует другое слово - "гульфик", которое пришло из нидерландского языка (gulp - "клапан", "лопасть") и изначально обозначало часть панталон или элемент защитного снаряжения.

Отдельно существует архитектурный термин "ширинка" - прямоугольная выемка в каменной стене, окруженная профилированной рамкой и украшенная изразцами или резьбой, похожая на филенку.

Смотрите видео - ширинка/ширинка - как правильно назвать:

@ukrmova.online

Ширинка/ширинка – как правильно назвать на украинском языке эту часть брюк? О вариантах рассказывает популяризатор украинского языка и филолог Виктор Дяченко

♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявим

Интересное по теме:

О персоне: Виктор Дяченко

Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:15Война
В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

18:04Экономика
Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:05Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Последние новости

18:17

Для четырех знаков зодиака июль станет самым удачным месяцем 2026 года

18:15

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:04

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

17:57

Новая жизнь старой посуды: как превратить ненужные чашки в полезные вещи

17:55

Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — ЖовтенкоПутин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко
17:28

Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов

17:22

Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

17:12

Максимальная мотивация: четыре знака, которые достигнут целей до 11 августа

17:06

"В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном

Реклама
16:59

Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

16:55

Будут ломится от плодов: что обязательно нужно сделать с помидорами в июле

16:25

Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

16:20

Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июлеВидео

16:18

Девушка с 44 братьями и сестрами раскрыла правду о семье: факты удивляют

16:18

Что предвещают приметы 9 июля: на какие признаки природы стоит обратить внимание

16:12

Умерла известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена — что о ней известно

16:05

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:02

В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ

15:26

Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройностиВидео

15:10

Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают домВидео

Реклама
14:50

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапыватьВидео

14:49

В Карпатах запустили первый электронный билет для национальных парков: первым стал маршрут на гору Хомьяк

14:44

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Овнам - осторожность, Рыбам - планировать

14:41

Киев непрерывно атакуют реактивные БПЛА: есть погибший и раненые

14:24

Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

14:19

Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многихВидео

14:15

ВСУ уничтожили еще один самолет ВВС России: что известно

14:04

"Это непросто": Высоцкая нарушила молчание о приемной дочери

13:41

Горят НПЗ, танкеры, аэродром и мосты: Зеленский заявил о возмездии РоссииВидео

13:36

В РФ скончался звезда "Бандитского Петербурга"

13:25

Навроцкий поговорил с Зеленским и сделал неожиданное заявление — что он сказал

13:22

Действуют как магнит: как избавиться от муравьев с помощью двух ингредиентов из кухни

13:09

Будет ломиться от ягод: почему вишню обрезают сразу после сбора

13:06

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

12:55

Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

12:33

Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

12:24

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

12:10

"Эти процессы его погубят": в РФ незаметно разворачивается роковой для Путина сценарий

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 9 июля: Лошадям - интриги, Обезьянам - накопления

11:49

Это партнерство выгодно Украине: Кулеба о работе Буданова в Офисе Президента

Реклама
11:14

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:13

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известноВидео

11:07

Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

11:06

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

10:54

Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака: кто пройдет главный урок

10:51

Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

10:24

В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБСВидео

10:02

Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в ПарижеВидео

09:55

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:43

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять