Только не "слюнявчик": как правильно называть детский защитный фартук на украинском

Вы узнаете:
- Почему говорить "слюнявчик" неправильно
- Как правильно сказать на украинском
Появление малыша в семье кардинально меняет не только распорядок дня, но и лексикон родителей. В быту появляется множество новых названий детской одежды и аксессуаров. Однако даже в таких простых повседневных словах часто допускаются ошибки, навеянные соседним языком.
Яркий пример - популярный детский аксессуар, который защищает одежду во время кормления. Многие привычно называют его "слюнявчик", однако лингвист Виктор Дяченко отмечает, что такой формы в украинском языке нет. Для того чтобы слово стало нормативным, достаточно изменить всего одну букву.
Почему "слюнявчик" - это ошибка
Ошибочная форма возникла под прямым влиянием русского слова "слюна". Однако в украинском языке нет такого существительного - правильным является вариант "слина".
Соответственно, образовывать название детского аксессуара нужно именно от украинского корня:
Слово образовано от существительного "слина" с помощью суффикса "-явчик" - так и получается правильное "слинявчик".
Пример в речи: "Малюкові зав’язали новенький слинявчик перед обідом, щоб зберегти сорочечку чистою"
Какая ещё есть универсальная альтернатива
Если вы хотите сделать свою речь ещё богаче и колоритнее, филологи советуют обратить внимание на другое исконное слово - "нагрудник". Оно образовано от слова "груди" (предмет, прикрывающий грудь).
В отличие от чисто детского "слинявчика", "нагрудник" - понятие более широкое. Оно используется также для обозначения элементов специальной или даже защитной военной одежды.
Сегодня маркетологи и производители детских товаров всё чаще отдают предпочтение именно этому варианту, поэтому на полках супермаркетов вы чаще увидите надписи: "силіконовий нагрудник для годування" или "тканинні та водонепроникні нагрудники".
Какое же слово использовать
Оба варианта - и "слинявчик", и "нагрудник" - являются абсолютно нормативными, правильными и понятными для повседневного общения. Главное - навсегда исключить из употребления суржиковую форму с буквой "ю". Ведь культура и чистота нашего языка начинаются именно с таких маленьких повседневных слов.
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Смотрите видео о том, почему говорить "слюнявчик" неправильно:
@ukrmova.online Слюнявчик. Как правильно назвать этот предмет на украинском? Объясняет популяризатор украинского языка Виктор Дяченко##виктордяченко##учитьукраинский##каксказатьнаукраинском##интересныеслова##украинскийязык♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявым
О личности: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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