Старая ванна прослужит еще не один год: как самостоятельно восстановить ее покрытие

Вы узнаете:
- Когда ванну ещё реально восстановить
- Чем покрыть чашу самостоятельно
- Какие инструменты нужны для зачистки
Чугунную ванну с потускневшей и поврежденной эмалью в большинстве случаев не нужно демонтировать - поверхность можно восстановить самостоятельно, если металл не проржавел насквозь и чаша не протекает. Главное - правильно оценить состояние и подобрать материал, сообщает УНИАН.
Сам чугун способен служить десятилетиями и хорошо удерживает тепло, тогда как эмалевое покрытие со временем желтеет, трескается и теряет гладкость. Именно этот слой и является объектом реставрации.
Вариантов реставрации три. Эмалирование - самый дешевый способ, однако оправдан он только при локальных дефектах. Жидкий акрил образует более толстое и прочное покрытие, маскирует глубокие сколы и неровности, но обходится дороже. Акриловый вкладыш монтируется быстро и полностью перекрывает старую чашу, однако требует точной подгонки - здесь лучше привлечь мастера. Первые два метода вполне реально выполнить своими руками.
Подготовка поверхности - половина успеха
Независимо от выбранной технологии, чашу сначала очищают от загрязнений и придают ей шероховатость. Для этого подойдет шлифовальная машинка, болгарка с лепестковым кругом или наждачная бумага, причем зоны вокруг слива и перелива обрабатывают особенно тщательно.
Далее смывают пыль и удаляют ржавчину специальным средством или щавелевой кислотой. Сколы предварительно выравнивают шпаклевкой. После промывки чашу высушивают, обезжиривают антисиликоном и протирают безворсовой салфеткой.
До завершения работ к подготовленной поверхности не следует прикасаться голыми руками: жир или остатки мыла ухудшают сцепление нового покрытия.
Эмалирование и жидкий акрил: порядок действий
Во время эмалирования слив закрывают, а компоненты смешивают строго по инструкции. Первый слой наносят кистью или валиком движениями сверху вниз и выдерживают до момента, когда покрытие уже не липнет, но ещё не стало полностью гладким. Второй слой распределяют горизонтально, при необходимости наносят третий.
Через 15–20 минут поверхность проверяют и удаляют образовавшиеся набеги. Затем ванну оставляют до полного высыхания на срок, указанный производителем.
Работа с жидким акрилом начинается с демонтажа слива и перелива - под слив ставят ёмкость для излишков материала. Смешанную смесь переливают в небольшое ведро и медленно выливают тонкой струйкой по периметру бортика. Когда акрил стечет примерно до середины стенок, процедуру повторяют, направляя поток ниже.
Материал, собравшийся на дне, осторожно подталкивают шпателем к сливу, параллельно распределяя смесь по углам. Действовать нужно быстро: после смешивания акрил стремительно загустевает. Пользоваться ванной можно только после полного затвердевания покрытия.
Вас может заинтересовать:
- Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чём причина
- Зачем вешать деревянную прищепку в ванной: простой лайфхак из Франции
- Обычная занавеска для душа больше не нужна: найдена идеальная замена для ванной
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред