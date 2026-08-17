Старая ванна прослужит еще не один год: как самостоятельно восстановить ее покрытие

Чугун служит десятилетиями, а вот эмалевое покрытие портится первым - и именно его можно восстановить самостоятельно.

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Как отреставрировать эмаль ванны в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

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Когда ванну ещё реально восстановить

Чем покрыть чашу самостоятельно

Какие инструменты нужны для зачистки

Чугунную ванну с потускневшей и поврежденной эмалью в большинстве случаев не нужно демонтировать - поверхность можно восстановить самостоятельно, если металл не проржавел насквозь и чаша не протекает. Главное - правильно оценить состояние и подобрать материал, сообщает УНИАН.

Сам чугун способен служить десятилетиями и хорошо удерживает тепло, тогда как эмалевое покрытие со временем желтеет, трескается и теряет гладкость. Именно этот слой и является объектом реставрации.

Вариантов реставрации три. Эмалирование - самый дешевый способ, однако оправдан он только при локальных дефектах. Жидкий акрил образует более толстое и прочное покрытие, маскирует глубокие сколы и неровности, но обходится дороже. Акриловый вкладыш монтируется быстро и полностью перекрывает старую чашу, однако требует точной подгонки - здесь лучше привлечь мастера. Первые два метода вполне реально выполнить своими руками.

Подготовка поверхности - половина успеха

Независимо от выбранной технологии, чашу сначала очищают от загрязнений и придают ей шероховатость. Для этого подойдет шлифовальная машинка, болгарка с лепестковым кругом или наждачная бумага, причем зоны вокруг слива и перелива обрабатывают особенно тщательно.

Далее смывают пыль и удаляют ржавчину специальным средством или щавелевой кислотой. Сколы предварительно выравнивают шпаклевкой. После промывки чашу высушивают, обезжиривают антисиликоном и протирают безворсовой салфеткой.

До завершения работ к подготовленной поверхности не следует прикасаться голыми руками: жир или остатки мыла ухудшают сцепление нового покрытия.

Эмалирование и жидкий акрил: порядок действий

Во время эмалирования слив закрывают, а компоненты смешивают строго по инструкции. Первый слой наносят кистью или валиком движениями сверху вниз и выдерживают до момента, когда покрытие уже не липнет, но ещё не стало полностью гладким. Второй слой распределяют горизонтально, при необходимости наносят третий.

Через 15–20 минут поверхность проверяют и удаляют образовавшиеся набеги. Затем ванну оставляют до полного высыхания на срок, указанный производителем.

Работа с жидким акрилом начинается с демонтажа слива и перелива - под слив ставят ёмкость для излишков материала. Смешанную смесь переливают в небольшое ведро и медленно выливают тонкой струйкой по периметру бортика. Когда акрил стечет примерно до середины стенок, процедуру повторяют, направляя поток ниже.

Материал, собравшийся на дне, осторожно подталкивают шпателем к сливу, параллельно распределяя смесь по углам. Действовать нужно быстро: после смешивания акрил стремительно загустевает. Пользоваться ванной можно только после полного затвердевания покрытия.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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