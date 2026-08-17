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Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Руслана Заклинская
17 августа 2026, 15:06
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Эта головоломка станет настоящим испытанием для орлиного зрения.
Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с
Нужно найти три отличия за 12 секунд / Фото: jagranjosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно сравнить два изображения со спящим мальчиком и найти между ними три различия. На выполнение задания дается всего 12 секунд.

На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми. Однако в них спрятаны три небольших изменения, которые легко пропустить. Чтобы справиться с заданием, придётся внимательно проверить каждую деталь изображения.

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Для начала установите таймер на 12 секунд и попробуйте самостоятельно найти все различия. Не спешите сразу смотреть ответ - лучше последовательно просматривать картинку слева направо и проверять отдельные участки.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с
Нужно найти три различия за 12 секунд / Фото: jagranjosh

Если за 12 секунд вам не удалось найти все три различия, не расстраивайтесь. Подобные головоломки специально создают так, чтобы различия были максимально незаметными.

Попробуйте разделить изображение на несколько частей и внимательно проверить каждую из них. Обращайте внимание на одежду мальчика, предметы вокруг него и детали фона.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с
Ответ на головоломку / Фото: jagranjosh.com

Такие задания могут стать интересным способом потренировать концентрацию, внимательность и способность быстро замечать мелкие детали. В то же время результат подобной головоломки не является научным показателем уровня IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.

Ранее Главред рассказывал о других интересных головоломках на внимательность. В одном из тестов нужно было найти 3 отличия на изображении девушки и курьера за 28 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где необходимо за 5 секунд найти цифру 6 среди множества девяток.

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Об источнике: The Sun

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