Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.
Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно сравнить два изображения со спящим мальчиком и найти между ними три различия. На выполнение задания дается всего 12 секунд.
На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми. Однако в них спрятаны три небольших изменения, которые легко пропустить. Чтобы справиться с заданием, придётся внимательно проверить каждую деталь изображения.
Для начала установите таймер на 12 секунд и попробуйте самостоятельно найти все различия. Не спешите сразу смотреть ответ - лучше последовательно просматривать картинку слева направо и проверять отдельные участки.
Если за 12 секунд вам не удалось найти все три различия, не расстраивайтесь. Подобные головоломки специально создают так, чтобы различия были максимально незаметными.
Попробуйте разделить изображение на несколько частей и внимательно проверить каждую из них. Обращайте внимание на одежду мальчика, предметы вокруг него и детали фона.
Такие задания могут стать интересным способом потренировать концентрацию, внимательность и способность быстро замечать мелкие детали. В то же время результат подобной головоломки не является научным показателем уровня IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.
Ранее Главред рассказывал о других интересных головоломках на внимательность. В одном из тестов нужно было найти 3 отличия на изображении девушки и курьера за 28 секунд.
Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где необходимо за 5 секунд найти цифру 6 среди множества девяток.
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Об источнике: The Sun
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