Ночные совы по дате рождения: кто черпает силу под луной

Кому комфортнее в тишине полуночи, чем в утренней суете - четыре даты рождения настоящих "ночных сов".

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Ночные совы по дате рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Кто лучше всего чувствует себя ночью

Какие даты связаны с ночной энергией

Почему вечер вдохновляет этих людей

Пока большинство людей готовится ко сну, для некоторых время после захода солнца становится самым продуктивным и гармоничным. Нумерологи и астрологи выделяют четыре даты рождения, обладатели которых якобы предпочитают тишину полуночи утреннему рассвету. Главред расскажет подробнее.

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Эксперты журнала Parade отмечают, что дата рождения, согласно нумерологическим и астрологическим представлениям, может влиять на характер человека, его привычки и особенности восприятия окружающего мира. Именно поэтому некоторым людям приписывают особую склонность к вечернему и ночному образу жизни.

6-е число - "Вечерняя звезда"

Находясь под влиянием Венеры, рожденные 6-го числа якобы стремятся к гармонии, красоте и домашнему уюту. Именно вечером, когда рабочие дела и дедлайны остаются позади, они могут чувствовать себя наиболее расслабленно.

Ночное время подходит им для романтических моментов, ухода за собой, творчества и искреннего общения с близкими. Спокойная атмосфера помогает восстановить силы и сосредоточиться на том, что доставляет удовольствие.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в виде воскресной газетной вставки. Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды. Журнал Parade был основан в 1941 году. На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в формате электронного журнала - в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

11-е число - "Мечтатель в лунном свете"

Людей, рожденных 11-го числа, в нумерологии часто связывают с чувствительностью, интуицией и развитым воображением. Считается, что именно вечером их эмоциональность и творческий потенциал могут проявляться особенно ярко.

Когда дневная суета стихает, таким людям легче остаться наедине со своими мыслями. Ночь может стать для них временем воспоминаний, размышлений, творческих занятий и поиска нестандартных решений.

18-е число - "Северный воин"

Родившимся 18-го числа приписывают активный характер и сильную внутреннюю мотивацию. Согласно астрологическим представлениям, связь с Марсом делает их энергичными и целеустремленными.

Для таких людей поздний вечер может быть временем максимальной концентрации. Когда вокруг становится тише, им проще сосредоточиться на работе, собственных целях и задачах, не отвлекаясь на ожидания окружающих.

25-е число - "Визионер сумерек"

Людей, рожденных 25-го числа, связывают с мечтательностью, творческим мышлением и интуицией. В нумерологических трактовках им приписывают склонность к глубоким размышлениям и поиску необычных идей.

Именно после захода солнца, когда окружающий мир становится спокойнее, такие люди якобы могут лучше сосредоточиться на творческих задачах. Тишина помогает им погрузиться в собственные мысли и увидеть нестандартные решения.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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