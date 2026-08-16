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Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

Дарья Пшеничник
16 августа 2026, 12:23
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Производители объяснили, зачем в металлическом крючке ленточной рулетки делается прорезь и почему сам крючок свободно качается.
Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться
Для чего нужно отверстие в начале рулетки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем на язычке рулетки делают отверстие
  • Как зафиксировать ленту в четыре шага
  • Почему металлический крючок свободно двигается

Отверстие на металлическом язычке ленточной рулетки - это не заводской брак и не декоративный элемент, а рабочий узел крепления, который позволяет снимать мерки на большом расстоянии в одиночку. Через это отверстие конец ленты насаживают на головку гвоздя или винта, после чего рулетку можно натягивать в любую сторону без риска, что она соскочит, сообщает El Cronista.

Назначение детали описала компания Stanley - именно она запатентовала современную выдвижную рулетку и конструкцию саморегулирующегося крючка. В технических инструкциях производителя речь идет о конкретном узле.

"Конечный крючок Tru-Zero имеет встроенное отверстие, предназначенное для зацепления за головку гвоздя или винта, что позволяет выполнять одиночные измерения на большие расстояния безопасно и без посторонней помощи", - отметили в Stanley.

Историческая основа решения зафиксирована документально: реестры Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) относят эту особенность к механизмам точечной фиксации, которые в свое время были внедрены именно для решения технической проблемы - проведения измерений в одиночку на строительных объектах.

Четыре шага, чтобы произвести замер без помощника

На практике алгоритм работы с креплением сводится к нескольким действиям. Сначала в начальной точке измерений вбивают гвоздь или вкручивают винт, затем прорезь язычка надевают на его головку до плотной посадки. После этого ленту уверенно вытягивают до конечной точки - она остается натянутой и не срывается. Чтобы снять рулетку, конец достаточно слегка наклонить в сторону.

Известный специалист по домашнему мастерству и реставрации Боб Вила в своих руководствах по инструментам советует использовать этот способ в просторных помещениях и на длинных щитах: надетый на выступающую головку прорезь удерживает ленту на месте и позволяет работать автономно.

Люфт крючка, который путают с дефектом

Еще одна особенность, вызывающая наибольшее количество вопросов у пользователей, - металлический наконечник ходит вперед-назад на несколько миллиметров. Это не следствие некачественной сборки, а заложенная конструктивная компенсация собственной толщины язычка.

Механика проста: при внешнем измерении, когда крючок зацепляют за край, он смещается наружу и исключает свою толщину из результата. При внутреннем измерении, когда рулетку прижимают к поверхности, наконечник вдавливается внутрь - и толщина, напротив, прибавляется к показателю.

Специалисты издания Fine Woodworking отмечают, что удерживающее отверстие и плавающие заклепки работают в комплексе: как только ленту натягивают на гвоздь, люфт крючка выставляется автоматически и обеспечивает абсолютную точность считывания. Некоторые модели имеют ещё и зубчатые края на язычке - ими отмечают поверхность, когда под рукой нет карандаша.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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