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Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке

Руслана Заклинская
21 марта 2025, 02:35
13
Черные ромбы на рулетке - не просто декоративный элемент, а имеют практическое значение.
Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке
Черные ромбы на рулетке - для чего они нужны / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, reddit.com/r/Tools

Вы узнаете:

  • Что означает символ ромба на рулетке
  • Для чего он нужен

На измерительной ленте можно заметить загадочные черные ромбы между стандартными делениями. Оказывается, эти отметки - не просто декоративный элемент, а важный инструмент для профессионалов в строительстве.

Главред узнал, что означают ромбы на рулетке.

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Черные ромбы, которые иногда называют "балочными маркерами", обозначают стандартное расстояние между центрами балок - 19,2 дюйма. Они играют значительную роль при установке конструкционных элементов, ведь позволяют точно определить места расположения балок или шпилек во время строительства, пишет Daily Express.

"Черный ромб на рулетке - это символ, который обозначает центральную часть между стойками в доме или здании. Он расположен между отметками 16 и 24 дюйма и используется для измерений, которые обычно применяются при строительстве дымоходов из бетонных блоков", - рассказал один из пользователей Reddit.

Символ ромба всегда установлен на отметке 19,2 дюйма, а затем появляется на 38,4, 57,6, 76,8 и 96 дюймах (или 8 футах).

Для чего их используют

  1. Планировка каркаса: в строительстве часто используют шаг между балками в 16 или 24 дюйма, но 19,2 дюйма - это особая отметка для создания пяти равных секций на листе фанеры размером 8 футов.
  2. Инженерные балки: они применяются при укладке инженерных балок или шпилек в местах, где требуется точное размещение конструкционных элементов.
  3. Оптимизация материалов: черные ромбы помогают строителям экономить материалы и время, правильно распределяя нагрузку на каркас.

Почему именно 19,2 дюйма

Это значение позволяет равномерно разделить стандартный лист фанеры (8 футов) на пять равных секций. Это может быть полезно при установке полов, стен или крыш, где важна равномерность и точность размещения. Для сравнения:

  • Расстояние в 16 дюймов разделяет лист на 6 частей.
  • Расстояние в 24 дюйма - на 4 части.

Использование в повседневной жизни

Хотя черные ромбы могут быть незаметными для обычного пользователя, они остаются важными для профессиональных строителей, которые занимаются монтажом стен, крыш и полов. Они также могут быть полезными при развешивании полочек или точном сверлении в бытовых условиях.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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