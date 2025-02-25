Секрету более тысячи лет: что означает слово 'Bluetooth' и при чем там зуб

Технология Bluetooth существует с 1994 года, однако лишь недавно начали интересоваться происхождением ее необычного названия, которое связано с королем X века.

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Почему Bluetooth так называется - как переводится Bluetooth / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему Bluetooth так называется

Как переводится Bluetooth

Bluetooth давно стал незаменимой частью повседневной жизни, позволяя устройствам беспроводно обмениваться данными на небольших расстояниях. Его создали Яап Хартсен и Свен Маттиссон в 1994 году, и сейчас технологию активно используют для подключения смартфонов к часам, колонкам и другим гаджетам.

Главред выяснил, что означает Bluetooth.

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Как раньше назывался Bluetooth - как перевести Bluetooth

Однако лишь недавно один из пользователей Reddit задал вопрос: "Что означает название Bluetooth?"

Согласно официальной версии, название происходит от короля Харальда "Блютуза" Гормссона, который в 958 году объединил Данию и Норвегию. Прозвище "Блютуз" он получил из-за своего темно-синего зуба, сообщает Mirror.

"В 1996 году три лидера индустрии, Intel, Ericsson и Nokia, встретились, чтобы спланировать стандартизацию этой технологии радиосвязи малого радиуса действия для поддержки связи и сотрудничества между различными продуктами и отраслями. Во время этой встречи Джим Кардач из Intel предложил Bluetooth как временное кодовое название", - говорится в заявлении бренда.

Кардач позже объяснил, что король Харальд Bluetooth вошел в историю как объединитель Скандинавии, идея, которая легла в основу их концепции - объединение индустрии компьютеров и сотовой связи через беспроводную связь малого радиуса действия. По его словам, название Bluetooth изначально рассматривалось как временный вариант, пока маркетологи не предложат что-то более подходящее.

Как создали Bluetooth

Интересно, что "Bluetooth" сначала использовали как рабочее название, планируя заменить его на что-то более подходящее. Когда же пришло время выбрать официальное название, среди основных вариантов рассматривали RadioWire и PAN (Personal Area Networking). Последний был фаворитом, однако после тщательного анализа выяснилось, что этот термин уже широко использовался в интернете.

"Полный поиск торговой марки RadioWire не мог быть завершен вовремя до запуска, что сделало Bluetooth единственным выбором. Название быстро прижилось, и прежде чем его удалось изменить, оно распространилось по всей индустрии, став синонимом технологии беспроводной связи короткого радиуса действия", - говорится в заявлении.

Впрочем, влияние короля Харальда не ограничивается только названием - его инициалы также заложены в логотипе. Как поясняется в заявлении, эмблема Bluetooth представляет собой рунический символ связи, сочетающий две руны Младшего Футарка: Hagall (ᚼ) и Bjarkan (ᛒ), которые соответствуют инициалам Харальда.

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