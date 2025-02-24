'Золото' под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у Украины

Нефть - это ценный природный ресурс, который играет важную роль в мировой экономике и энергетической сфере, а ее добыча в Украине имеет свои особенности.

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Откуда на самом деле берется нефть - сколько нефти у Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Из чего получают нефть

Может ли нефть в мире закончиться

Какие запасы нефти в Украине

Нефть - один из важнейших ресурсов современного мира. Она используется для производства топлива, пластмасс, химических соединений и других материалов, без которых невозможно представить современную промышленность и транспортную систему. Однако, запасы этого "черного золота" не являются безграничными. Эксперт "Онлайн школы "Альтернатива" Мария Парецкая в видео на YouTube объясняет, как формируется нефть и, что влияет на ее стоимость.

Главред выяснил, откуда на самом деле берется нефть.

Как образуется нефть - сколько времени нужно для образования нефти

Многие знают, что нефть добывают с помощью бурения скважин, но откуда она берется?

"Нефть образуется в глубоких слоях земли из органических остатков, например, из микроскопических водорослей и растительных остатков, которые были заложены под землей еще миллиарды лет назад. Давление и температура в земных недрах превратили эти органические материалы в нефть. Нефть накапливается в подземных резервуарах, откуда ее можно добыть", - объясняет Мария Парецкая.

Смотрите видео о том, как образовалась нефть из динозавров:

С химической точки зрения, нефть - это сложная смесь углеводородов, которые состоят из атомов углерода и водорода. В ней могут содержаться примеси других элементов, таких как Оксиген, Сульфур, Нитроген. Основными составляющими являются алканы, алкены и ароматические углеводороды. Именно из-за этого уникального химического состава нефть может использоваться в различных отраслях.

Может ли нефть исчезнуть

Поскольку процесс образования нефти занимает миллионы лет, ее запасы не могут восстанавливаться с такой же скоростью, с которой она добывается.

"Нефть, которую добывают сегодня, образовывалась под землей в течение миллионов лет, что объясняет, почему ее запасы ограничены", - отмечает эксперт.

Кроме того, нефть распределена по миру неравномерно, что создает геополитические и экономические вызовы. Стоимость нефти зависит не только от объемов ее добычи, но и от глобальных экономических факторов.

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Что влияет на цену нефти

Нефтехимическая промышленность играет критическую роль в мировой экономике, поэтому любые колебания стоимости нефти могут иметь глобальные последствия. Это касается как стоимости топлива, так и общей экономической стабильности стран, которые зависят от нефтяных доходов.

"Нефть имеет высокую стоимость из-за значительных инвестиций в ее производство, транспортировку и переработку. Кроме того, колебания спроса, международные конфликты и решения ОПЕК непосредственно влияют на рыночную цену", - добавляет Парецкая.

Что известно об ОПЕК и ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Сколько нефти есть в Украине

По данным Портала данных добывающей отрасли, по состоянию на 2021 год Украина имеет значительные залежи нефти, хотя ее запасы значительно меньше по сравнению со странами Ближнего Востока или США. По данным Портала данных добывающей отрасли Украины, в стране есть три основных нефтегазоносных региона:

Восточный (Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Донецкая, Луганская области);

Западный (Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая, Волынская, Закарпатская области);

Южный (Одесская, Запорожская области, шельф Черного и Азовского морей, АР Крым).

Подавляющая часть запасов нефти сосредоточена в Восточном регионе - это более 50% от общих запасов страны. Значительные месторождения есть также в Западном и Южном регионах.

По состоянию на 2020 год, общие балансовые запасы нефти в Украине составляли 84,8 млн тонн. Больше всего залежей сосредоточено в:

Ивано-Франковской области - 19,51%;

Полтавской области - 18,68%;

Сумской области - 17,24%;

Львовской области - 10,81%;

Черниговской области - 9,16%.

Какие запасы нефти в Украине / Фото: Портал данных добывающей отрасли Украины

Всего в Украине учитывается 216 месторождений нефти, но подавляющее большинство из них - очень мелкие. Только одно месторождение - Глинско-Розбышевское (Полтавская область) - считается средним, а крупнейшим небольшим месторождением является Бугруватовское (Сумская область).

Хватит ли Украине собственной нефти

Согласно данным Портала данных добывающей отрасли Украины, месторождения нефти в Украине, в основном, относятся к категории мелких и очень мелких. Это означает, что уровень добычи является ограниченным, и Украина все еще зависит от импортных поставок.

По уровню промышленного освоения, из 205 имеющихся месторождений:

138 находятся в стадии активной добычи (82,34% запасов);

4 подготовлены к промышленному освоению;

25 еще на этапе разведки;

27 законсервированы.

То есть, даже имеющиеся запасы нефти не могут быть мгновенно привлечены к добыче.

Можно сделать вывод, что поскольку большинство украинских месторождений - мелкие, их разработка требует значительных инвестиций в новые технологии, чтобы сделать процесс добычи более эффективным.

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