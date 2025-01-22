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Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответ

Юрий Берендий
22 января 2025, 20:44
109
Украина занимает ключевые позиции в частности в экспорте с/х продукции, металлов, ИТ-услуг и органических товаров, что делает ее важной в глобальной экономике.
Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответ
Что является основой экономики Украины - в чем Украина лидер в мире / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • В чем Украина лидер в мире по эксперту
  • Что Украина экспортирует в Европу
  • Что является основой экономики Украины

Украина является одним из ведущих игроков на мировом аграрном рынке, обеспечивая значительную долю поставок ключевых сельскохозяйственных культур. Благодаря богатым природным ресурсам и мощному аграрному сектору, страна постоянно удерживает ведущие позиции в мировой торговле. Об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США.

Главред выяснил, в чем Украина лидер по экспорту.

Что больше всего экспортирует Украина - что занимает наибольшую долю в украинском экспорте

Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. В 2021 году экспорт этого продукта достиг 6,4 миллиарда долларов, что составило около трети общего производства подсолнечного масла в мире. Основными рынками сбыта стали:

  • Индия (31%);
  • Европейский Союз (30%);
  • Китай (15%).

Кроме того, Украина поставляет почти 65% мирового подсолнечного шрота. Этот продукт является важным компонентом для животноводства, а его экспорт в 2021 году составил 1,2 миллиарда долларов.

"Украина производит треть мирового подсолнечного масла и обеспечивает почти половину мирового экспорта. В 2021 году экспорт подсолнечного масла составил $6,4 млрд", - говорится в отчете.

Что производит Украина для мира

Украина занимает третье место в мире по экспорту рапса, обеспечив поставки на сумму 1,7 миллиарда долларов в 2021 году. Основной сбор урожая рапса приходится на южные регионы страны.

"Украина является шестым крупнейшим в мире производителем рапса и третьим крупнейшим экспортером. В 2021 году экспорт рапса принес $1,7 млрд", - указывают в Министерстве сельского хозяйства США.

В производстве соевых бобов Украина является девятым в мире производителем и седьмым экспортером. В 2021 году экспорт сои достиг 600 миллионов долларов, причем большинство поставок было осуществлено в Европейский Союз и Азию.

"Что касается соевых бобов, то Украина является девятым крупнейшим в мире производителем и седьмым крупнейшим экспортером", - указывают аналитики.

Смотрите видео о том, что является основой экспорта Украины:

Что Украина экспортирует больше всего - что Украина экспортирует в Китай

Кукуруза является еще одним ключевым экспортным товаром. Украина занимает шестое место по производству кукурузы и четвертое - по ее экспорту в мире. В 2021 году объем экспорта кукурузы составил 5,9 миллиарда долларов, из которых 62% поставок было направлено в Китай и Европейский Союз.

"В 2021 году украинский экспорт кукурузы оценивался в $5,9 млрд. Основными покупателями были Китай (32%) и Европейский Союз (30%)", - отметили в США.

На чем держится экономика Украины

Пшеница является одной из важнейших культур для экспорта. Украина обеспечила 5,1 миллиарда долларов дохода от продажи пшеницы в 2021 году, поставляя ее в такие страны, как:

  • Египет;
  • Индонезия;
  • Турция;
  • Пакистан.

"Украина является седьмым крупнейшим производителем пшеницы в мире и пятым крупнейшим экспортером. В 2021 году экспорт украинской пшеницы оценивался в $5,1 млрд", - говорится в отчете.

Что продает Украина на мировом рынке

Не менее важным направлением экспорта является мед, где Украина стабильно занимает второе место среди экспортеров в мире. За 2021 год экспорт меда составил более 60 миллионов долларов США.

"Несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает оставаться важным игроком на мировом рынке меда", - подчеркивают в проекте ukraine.ua.

Экспорт IT-услуг из Украины

Кроме сельскохозяйственных товаров, значительный вклад в экспорт составляют транспортные услуги и ИТ-услуги. Украинские ИТ-компании активно поставляют услуги в страны Европы и Северной Америки, что позволяет Украине занимать лидирующие позиции на рынке цифровых услуг.

Важной тенденцией является рост экспорта ИТ-услуг даже во время военных действий, в частности в 2022 году было зафиксировано 7% роста экспорта по сравнению с предыдущим годом.

Что экспортирует Украина во время войны

Полномасштабная война с Россией, которая началась в 2022 году, значительно повлияла на объемы экспорта Украины. По данным ukraine.ua, в 2022 году экспорт товаров сократился на 35% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего пострадали такие отрасли, как металлургия, химическая промышленность и минеральные продукты.

Однако сельскохозяйственные продукты остаются основной частью украинского экспорта, составляя 53% в 2022 году.

"Несмотря на сложности, Украина сумела сохранить лидерство в секторе аграрного экспорта, в частности благодаря Черноморской зерновой инициативе, которая позволила частично восстановить поставки зерна через порты", - говорится в отчете.

Что Украина экспортирует в Европу

Органические продукты и их место на европейском рынкеУкраина также является вторым крупнейшим экспортером органических агропродовольственных товаров в ЕС. Объемы экспорта органических продуктов выросли более чем на 27% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, и продолжают развиваться.

"Органические зерновые культуры, масличные культуры и соя - это важные экспортные категории для Украины, обеспечивающие значительные доходы от продаж на европейском рынке", - подчеркивают аналитики.

Что такое Министерство сельского хозяйства США?

Министерство сельского хозяйства США - федеральный орган исполнительной власти США. В функции министерства входит осуществление политики в области сельского хозяйства и продовольствия, включая продовольственную безопасность, развитие сельских районов, финансирование научных исследований в сфере сельского хозяйства, пишет Википедия.

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