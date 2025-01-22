"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

Мало кто знает, в чем Украина занимает первое место в мире, но это является настоящим поводом для гордости.

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Что Украина дала миру / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

В чем Украина лучшая в мире

По какому показателю Украина превосходит все другие страны

Есть немало вещей и изобретений, которые можно отнести к списку "Чем известна Украина на весь мир". Среди них и космические технологии и культурные достояния, а также достижения в сфере экспорта.

Главред узнал, что Украина заслуженно занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Это в частности подтверждали на протяжении лет в "Институте аграрной экономики".

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Это достижение является результатом уникальных природных условий, развитого аграрного сектора и современных производственных технологий. Благодаря этому украинское подсолнечное масло стало ключевым продуктом, который пользуется спросом во многих странах мира.

Украина имеет около 25% мировых запасов чернозема, идеально подходящего для выращивания подсолнечника. Кроме этого подсолнечник хорошо растет в регионах с теплым климатом и достаточным количеством солнечного света. Украина имеет именно такие условия, особенно в южных и центральных областях.

Украина занимается выращиванием подсолнечника на площадях более 6 миллионов гектаров. Таким образом украинское подсолнечное масло занимает около 50% мирового экспорта, поскольку является качественным и доступным продуктом.

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Экспорт подсолнечного масла в мире Подсолнечное масло - растительное масло, добытое из семян подсолнечника. Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире (около 40 % мирового экспорта), в стране производится около 20 % подсолнечного масла мира, пишет Википедия. С оцениваемым мировым объемом производства в 11,5 млн. тонн, подсолнечное масло было четвертым по значению маслом по количеству, после пальмового, соевого и рапсового масла.Поскольку Украина и страна-агрессор Россия, являются крупнейшими мировыми экспортерами подсолнечного масла, преступное вторжение РФ в Украину в конце февраля 2022 года, привело к недостатку подсолнечного масла на мировом рынке, в частности в Германии.

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