Меньше, чем все думают: сколько можно хранить мясо утки в холодильнике

Срок, сколько утка может лежать в холодильнике, на самом деле очень ограничен.

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Как долго утка хранится в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Через сколько времени утка испортится в холодильнике

В каком виде утку можно хранить до 12 месяцев

Не всем известно, как долго можно хранить сырое мясо в холодильнике и многие хозяйки допускают ошибки, думая, что срок хранения может быть около недели.

Главред узнал, что особенно осторожно нужно изучать сроки хранения утки, ведь ее употребление после просрочки может быть очень опасным. Пользователи Quora поделились советами.

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Если утка свежая, она может храниться в холодильнике при температуре от 0 до +4°C в течение 1-2 дней. Для длительного хранения лучше заморозить ее. Замороженное мясо утки может храниться до 6-12 месяцев при условии герметичной упаковки.

Однако даже эти сроки не всегда могут быть гарантией, поэтому важным навыком является, как понять, что утка свежая. На это указывает:

Цвет - мясо утки должно быть красноватого или темно-розового оттенка.

Запах - свежее мясо имеет легкий характерный запах птицы без кислинки или гнили.

Текстура - утка должна быть упругая, без липкости.

Кожура - у свежей утки кожа сухая и светлого цвета.

Если говорить об уже готовой утке можно хранить в холодильнике до 3-4 дней. Но важно поместить ее в герметичный контейнер, чтобы избежать пересыхания и поглощения посторонних запахов.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Отдельно стоит рассмотреть, как хранить копченую утку в холодильнике. Важно закрыть мясо в герметичном пакете или контейнере при температуре 0-+4°C до 7-10 дней.

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