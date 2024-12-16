Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

Можно ли есть яйца, которым 3 месяца - как понять, что яйца не испортились.

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Как долго сохранить яйца свежими / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Athena Sandrini, Pixabay/Peggychoucair

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При какой температуре хранятся куриные яйца

Почему куриные яйца нельзя хранить в холодильнике

Свежие куриные яйца могут храниться в определенный период времени при соблюдении необходимых условий. Обычно они обозначены на упаковке товара, однако не все знают, что существуют стандартные сроки.

Для того, чтобы яйца оставались свежими и пригодными к употреблению, важно следить за сроком их годности и соблюдать меры по безопасному хранению. Об этом идет речь в материале Главреда.

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При какой температуре хранятся куриные яйца

Согласно устоявшимся стандартам, свежие яйца можно хранить при температуре от 0 до 20 градусов. Однако предусмотрена возможность большего срока хранения куриных яиц, однако в этом случае температурный режим необходимо поддерживать на уровне от –2 до 0 градусов. Однако этот вариант возможен лишь в специальных промышленных холодильниках, которые поддерживают необходимую температуру и влажность

Как долго сохранить яйца свежими

Важно не забывать правила хранения куриных яиц, которые помогут избежать нежелательных проблем с просроченными продуктами.

при температуре –2...0 градусов яйца можно хранить до 90 дней;

в домашних условиях куриные яйца хранятся в течение 25 дней.

Можно ли хранить яйца в холодильнике 2 месяца

Специалисты говорят о том, что не стоит проводить эксперименты по длительности хранения куриных яиц, ведь любой продукт имеет свой крайний срок годности. Поэтому яйца, пролежавшие даже в холодильнике два месяца и более, рекомендуется утилизировать, ведь употреблять их в пищу становится опасно. Более того, срок хранения диетических яиц, как правило, не превышает одну неделю.

Почему куриные яйца нельзя хранить в холодильнике

Подавляющее большинство при выборе места хранения куриных яиц отдает предпочтение холодильнику и в определенном смысле они имеют резон. Ведь согласно исследованиям, при хранении яиц в условиях сниженных температур, рост бактерий действительно замедляется.

Но есть и обратная сторона медали, опасность заключается в том, что при хранении в холодильнике на яйцах может образовываться конденсат. А вот как раз влага выступает питательной средой для размножения всевозможных бактерий, находящихся на скорлупе.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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