Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

Мария Николишин
17 октября 2026, 20:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Причиной ограничений в энергетике называют последствия массированных российских ударов по энергетике.
Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября
Графики отключений электроэнергии в Украине на 18 октября / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Ограничения будут действовать 18 октября с 06:00 до 23:59
  • Для населения – от 0,5 до 1,5 очереди в части областей
  • Промышленность и бизнес будут ограничены во всех регионах

В воскресенье, 18 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.

видео дня

В это же время, с 06:00 до 23:59, вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.

В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения света зимой

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отмечал, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а также регионов вдоль линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"По прогнозам, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов отключения будут длиться в утренние часы на уровне 2–3 очередей - до 2 часов, а вечером до 4 очередей одновременно - от 3 до 4 часов", - подчеркнул он.

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в пресс-службе ДТЭК заявили, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь расписание составляют отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк говорил, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

Читайте также:

Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
свет Укрэнерго новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:48Энергетика
Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:29Синоптик
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Последние новости

21:32

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

21:18

Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

20:48

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:38

Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

20:29

РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
20:21

Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

20:06

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяекВидео

19:56

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёкахВидео

Реклама
19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

Реклама
17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей прокачают стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

Реклама
13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять