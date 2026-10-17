Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

Причиной ограничений в энергетике называют последствия массированных российских ударов по энергетике.

https://glavred.info/energy/svet-v-ukraine-budut-otklyuchat-s-utra-do-nochi-novye-grafiki-na-18-oktyabrya-10805030.html Ссылка скопирована

Графики отключений электроэнергии в Украине на 18 октября / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Ограничения будут действовать 18 октября с 06:00 до 23:59

Для населения – от 0,5 до 1,5 очереди в части областей

Промышленность и бизнес будут ограничены во всех регионах

В воскресенье, 18 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.

видео дня

В это же время, с 06:00 до 23:59, вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.

В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Какими могут быть отключения света зимой

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отмечал, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а также регионов вдоль линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"По прогнозам, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов отключения будут длиться в утренние часы на уровне 2–3 очередей - до 2 часов, а вечером до 4 очередей одновременно - от 3 до 4 часов", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в пресс-службе ДТЭК заявили, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь расписание составляют отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк говорил, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

Читайте также:

Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред