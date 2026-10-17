РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

Важное из заявлений Долинце:
- РФ может увеличить скорость дронов до 750–900 км/ч
- Выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года
Российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.
Как рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24", противник анализирует результаты применения своих беспилотных систем и продолжает совершенствовать их характеристики, расширяя возможности использования.
"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил эксперт.
Долинце пояснил, что нынешняя скорость российских реактивных дронов, составляющая примерно 450–650 км/ч, может существенно возрасти. Теоретический предел для подобных аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, хотя достичь таких показателей смогут не все модели.
По оценке эксперта, выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года. Многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников-перехватчиков, применяемых для уничтожения воздушных целей противника.
Помимо увеличения скорости, российская сторона, как считает Долинце, будет усиливать защиту ударных дронов. В частности, речь идёт о внедрении технологий, характерных для крылатых ракет: оптических систем навигации, средств радиоэлектронной борьбы и устройств отстрела тепловых ловушек.
Эксперт предупредил, что появление более быстрых реактивных платформ потребует пересмотра подходов к противовоздушной обороне.
"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул он.
По мнению Долинце, для борьбы с такими целями необходимо заранее разрабатывать новые средства перехвата на твёрдом топливе. По своим задачам они должны быть близки к зенитным или авиационным ракетам и обеспечивать защиту по принципу израильской системы "Железный купол".
Украину атакует ракета-дрон РФ: что говорят в ВСУ
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" заявил, что дроны "Герань-4" и "Герань-5" представляют угрозу прежде всего для мирных жителей. По его словам, "Герань-5" оснащён боевой частью массой 90 кг и способен преодолевать расстояние до 1000 км. Основным типом боевого оснащения беспилотника является осколочно-фугасная боевая часть, которая может разрушать здания и приводить к жертвам среди гражданского населения.
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О персоне: Богдан Долинце
Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.
Выступает в медиа в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений в спросе на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.
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