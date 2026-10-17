РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

Противник анализирует результаты применения своих беспилотных систем и продолжает совершенствовать их характеристики.

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РФ может атаковать Укрину новыми дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Важное из заявлений Долинце:

РФ может увеличить скорость дронов до 750–900 км/ч

Выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года

Российские войска работают над модернизацией реактивных ударных беспилотников, рассчитывая увеличить их скорость до 750–900 км/ч.

Как рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24", противник анализирует результаты применения своих беспилотных систем и продолжает совершенствовать их характеристики, расширяя возможности использования.

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"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил эксперт.

Долинце пояснил, что нынешняя скорость российских реактивных дронов, составляющая примерно 450–650 км/ч, может существенно возрасти. Теоретический предел для подобных аппаратов оценивается в 900–1000 км/ч, хотя достичь таких показателей смогут не все модели.

По оценке эксперта, выход на скорость не менее 750 км/ч возможен уже к концу года. Многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников-перехватчиков, применяемых для уничтожения воздушных целей противника.

Помимо увеличения скорости, российская сторона, как считает Долинце, будет усиливать защиту ударных дронов. В частности, речь идёт о внедрении технологий, характерных для крылатых ракет: оптических систем навигации, средств радиоэлектронной борьбы и устройств отстрела тепловых ловушек.

Эксперт предупредил, что появление более быстрых реактивных платформ потребует пересмотра подходов к противовоздушной обороне.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул он.

По мнению Долинце, для борьбы с такими целями необходимо заранее разрабатывать новые средства перехвата на твёрдом топливе. По своим задачам они должны быть близки к зенитным или авиационным ракетам и обеспечивать защиту по принципу израильской системы "Железный купол".

Украину атакует ракета-дрон РФ: что говорят в ВСУ

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" заявил, что дроны "Герань-4" и "Герань-5" представляют угрозу прежде всего для мирных жителей. По его словам, "Герань-5" оснащён боевой частью массой 90 кг и способен преодолевать расстояние до 1000 км. Основным типом боевого оснащения беспилотника является осколочно-фугасная боевая часть, которая может разрушать здания и приводить к жертвам среди гражданского населения.

Удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Ранее сообщалось о том, что Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в медиа в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений в спросе на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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