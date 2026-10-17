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Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 18:27
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Под угрозой может оказаться более 90% электроэнергии, предусмотренной для обеспечения столицы в зимний период.
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие объекты украинской инфраструктуры могут оказаться под ударом
  • Может ли Киев столкнуться с масштабными перебоями электроснабжения
  • Почему Россия усиливает давление на украинские города

Россия продолжает систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом. Особое внимание российских войск сосредоточено на Киеве. По данным The Guardian, речь может идти о стратегии, направленной на ухудшение условий жизни украинцев и принуждение страны к капитуляции.

Как пишет издание, украинская разведка в прошлом месяце перехватила документы, в которых описываются возможные цели российской кампании против энергетической и коммунальной инфраструктуры. Среди обозначенных задач - снижение качества жизни населения за счет отключений электричества, а также полное прекращение водоснабжения в городах.

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По просьбе Министерства энергетики Украины The Guardian не стал раскрывать некоторые детали военной оценки, поскольку опубликованная информация может помочь России при подготовке новых атак.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в прошлом месяце рассказал о содержании перехваченных материалов.

"Это два больших документа - написанных очень хладнокровно и очень ясно, с таблицами, в которых показано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта", - заявил он.

По словам Шмыгаля, в документах перечислены различные виды вооружения, включая баллистические ракеты, реактивные и обычные беспилотники. Украинская сторона, как отметил министр, понимает, каким образом Россия может использовать эти сведения.

Какие объекты украинской инфраструктуры могут оказаться под ударом

Согласно материалам, о которых сообщает The Guardian, предполагаемый российский план предусматривает разрушение объектов генерации электроэнергии, систем отопления, водоснабжения и канализации. В результате условия жизни в украинских городах могут стать крайне тяжелыми.

В одном из документов говорится, что даже уничтожение отдельных мощностей по производству электроэнергии приведет к "значительному снижению качества жизни населения".

В материалах также указано количество вооружения, которое может потребоваться для поражения конкретных объектов. Среди упомянутых средств - реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Потенциальными целями названы теплоэлектростанции, электрические подстанции, водонасосные станции и другие критически важные объекты.

Отдельное внимание уделяется системам водоснабжения, канализации и отопления. Их разрушение, согласно документам, может привести к "крупномасштабному коммунальному инфраструктурному кризису".

Несколько европейских чиновников, знакомых с содержанием материалов, предположили, что документы могли подготовить аналитические подразделения, связанные с российскими военными или спецслужбами. По их словам, подобные материалы распространялись в Украине и в предыдущие годы.

Однако в этом году, как отмечает издание, Россия, по всей видимости, уже реализует отдельные элементы описанной стратегии.

Киев может столкнуться с масштабными перебоями электроснабжения

В последнее время российские удары затронули три крупные электростанции в Киевском регионе - ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Трипольскую ТЭС. Под атакой также оказалась крупная электрическая подстанция, обеспечивающая передачу электроэнергии от двух главных атомных электростанций страны в направлении столицы.

Эти объекты входят в число элементов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих снабжение Киева электричеством. Вместе с другими подстанциями они формируют так называемое "Киевское энергокольцо", через которое в столицу поступает электроэнергия из разных регионов Украины.

Если российские войска смогут реализовать описанный в документах сценарий, последствия для Киева с населением около трех миллионов человек могут приобрести масштабы гуманитарной катастрофы.

Согласно прогнозам, приведенным в материалах, под угрозой может оказаться более 90% электроэнергии, предусмотренной для обеспечения столицы в зимний период. В наиболее неблагоприятном сценарии город может погрузиться во тьму и холод, а отключения света будут продолжаться до 20 часов в сутки. Такая ситуация может сохраняться до восстановления поврежденного оборудования.

Почему Россия усиливает давление на украинские города

The Guardian отмечает, что по мере стабилизации линии фронта Россия, вероятно, все больше делает ставку на стратегию давления на гражданское население крупных украинских городов посредством ударов по критической инфраструктуре.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что предстоящая зима может оказаться еще сложнее предыдущей.

"В прошлом году мы были действительно на грани. Но в этом году риск будет еще хуже - поэтому план [по атаке на украинскую инфраструктуру] выглядит реалистично. Есть очень высокая вероятность того, что Россия попытается сломить нас этой зимой", - заявил эксперт.

По оценке издания, изменение подхода Кремля может быть связано с тем, что российское руководство уже не рассчитывает добиться полной военной победы исключительно за счет продвижения на поле боя. Вместо этого Москва, возможно, стремится разрушить оставшуюся украинскую инфраструктуру, чтобы усилить давление на страну и ее население.

В каких городах зимой ожидаются самые серьезные проблемы с электроснабжением

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, наиболее сложная ситуация с электричеством зимой может сложиться в населенных пунктах, расположенных недалеко от зоны боевых действий. По его прогнозу, перебои с электроснабжением там будут длиться дольше и могут сохраняться не только в холодное время года.

В число городов с наибольшими рисками эксперт включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также среди потенциально проблемных городов он назвал Чернигов, Одессу, Днепр и Киев.

При этом для столицы Рябцев ожидает менее сложный сценарий, чем для Харькова. Согласно его основному прогнозу, ограничения на подачу электроэнергии в Киеве будут вводить преимущественно в часы пикового потребления, когда нагрузка на энергосистему достигает максимума.

РФ планирует масштабные атаки на энергосистему Украины - главное

По информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, в случае реализации худшего сценария, отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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