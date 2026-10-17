Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

Ключевые тезисы:
- Вашингтон рассматривает несколько площадок для саммита с Путиным
- Подтверждения встречи со стороны США и РФ пока нет
- Россия продолжает наносить удары по энергетике, мостам и портам
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе партнеров над организацией возможных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в трехстороннем формате. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
По его словам, США уже работают над соответствующим предложением и рассматривают несколько потенциальных мест для проведения саммита.
В частности, среди возможных площадок для встречи США рассматривают страны Ближнего Востока, в том числе Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. Также переговоры могут состояться на территории США во время заседания "Группы двадцати" (G20) или в одной из европейских стран.
В то же время президент подчеркнул, что окончательного подтверждения о проведении такой встречи пока нет ни от американской, ни от российской стороны.
"Эта встреча также может состояться в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают налаживать контакты по этому поводу. Ну, посмотрим на результат чуть позже", - сказал Зеленский.
Дальнейшие планы и цели Путина
Также глава государства откровенно рассказал о дальнейших планах и целях российского диктатора.
Он подчеркнул, что угрозы Кремля нанести удары по мостам и критической инфраструктуре - это уже не просто планы, а повседневная реальность, с которой борются силы ПВО.
По его словам, российские войска будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру в Черном море, наносить удары по объектам энергетики и водоснабжения.
"Они наносили удары, наносят и будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру, наше Черное море. Они, к сожалению, наносили и наносят удары по энергетике и по всему, что связано с водоснабжением. И мы это видим, понимаем и делаем все, чтобы это защитить. По мостам они уже наносят удары", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Путин будет продолжать эскалацию, а любые проявления слабости со стороны Украины или международного сообщества лишь подтолкнут его к увеличению масштабов агрессии.
"Будем показывать слабость - он ничего не остановит, только будет наращивать и наращивать, и будет требовать безоговорочной капитуляции. Хотя скажу вам откровенно, он хочет нашего уничтожения. Ему и капитуляции мало, но ему и капитуляцию никто не отдаст, и не отдаст наше государство", - подытожил он.
Как Путин может использовать соглашение с Трампом по дизельному топливу
Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу.
По его мнению, ближайшие шаги Кремля будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия.
"Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет связано с завершением российско-украинской войны. До недавнего времени США последовательно придерживались противоположного подхода. Но после нынешних скандалов Трамп может пересмотреть свою позицию", - убежден он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго. Поэтому ЕС должен учесть оборонные потребности Украины в своем бюджете на период с 2028 года.
Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в исходе этих переговоров определяющая.
По оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.
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О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
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