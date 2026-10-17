Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

В то же время ни Вашингтон, ни Москва пока не подтвердили эту встречу, а Кремль продолжает наносить удары по инфраструктуре.

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Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Путиным / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Вашингтон рассматривает несколько площадок для саммита с Путиным

Подтверждения встречи со стороны США и РФ пока нет

Россия продолжает наносить удары по энергетике, мостам и портам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе партнеров над организацией возможных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в трехстороннем формате. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

По его словам, США уже работают над соответствующим предложением и рассматривают несколько потенциальных мест для проведения саммита.

видео дня

В частности, среди возможных площадок для встречи США рассматривают страны Ближнего Востока, в том числе Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. Также переговоры могут состояться на территории США во время заседания "Группы двадцати" (G20) или в одной из европейских стран.

В то же время президент подчеркнул, что окончательного подтверждения о проведении такой встречи пока нет ни от американской, ни от российской стороны.

"Эта встреча также может состояться в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают налаживать контакты по этому поводу. Ну, посмотрим на результат чуть позже", - сказал Зеленский.

G-20 / Инфографика: Главред

Дальнейшие планы и цели Путина

Также глава государства откровенно рассказал о дальнейших планах и целях российского диктатора.

Он подчеркнул, что угрозы Кремля нанести удары по мостам и критической инфраструктуре - это уже не просто планы, а повседневная реальность, с которой борются силы ПВО.

По его словам, российские войска будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру в Черном море, наносить удары по объектам энергетики и водоснабжения.

"Они наносили удары, наносят и будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру, наше Черное море. Они, к сожалению, наносили и наносят удары по энергетике и по всему, что связано с водоснабжением. И мы это видим, понимаем и делаем все, чтобы это защитить. По мостам они уже наносят удары", - отметил президент.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Путин будет продолжать эскалацию, а любые проявления слабости со стороны Украины или международного сообщества лишь подтолкнут его к увеличению масштабов агрессии.

"Будем показывать слабость - он ничего не остановит, только будет наращивать и наращивать, и будет требовать безоговорочной капитуляции. Хотя скажу вам откровенно, он хочет нашего уничтожения. Ему и капитуляции мало, но ему и капитуляцию никто не отдаст, и не отдаст наше государство", - подытожил он.

Как Путин может использовать соглашение с Трампом по дизельному топливу

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу.

По его мнению, ближайшие шаги Кремля будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия.

"Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет связано с завершением российско-украинской войны. До недавнего времени США последовательно придерживались противоположного подхода. Но после нынешних скандалов Трамп может пересмотреть свою позицию", - убежден он.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго. Поэтому ЕС должен учесть оборонные потребности Украины в своем бюджете на период с 2028 года.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в исходе этих переговоров определяющая.

По оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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