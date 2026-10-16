Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

Зеленский и Мадьяр провели переговоры один на один в Брюсселе, которые длились около 30 минут.

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Что известно о ходе переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/peter.magyar.102

Ключевые факты:

Зеленский впервые провел официальную встречу с Мадьяром

Переговоры тет-а-тет в Брюсселе длились около 30 минут

Лидеры обсудили права меньшинств и отношения между странами

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел официальную двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Переговоры состоялись в Брюсселе в кулуарах саммита ЕС и длились около 30 минут. Стороны обсудили права национальных меньшинств, двусторонние отношения и возможности дипломатического содействия прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на несколько информированных источников, а также свидетельствует заявление Петера Мадьяра, опубликованное на его странице в Facebook.

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Переговоры прошли без делегаций

Встреча в Брюсселе стала результатом нескольких месяцев переговоров о времени и месте проведения. Киев рассматривал её как возможность превратить недавнее потепление в отношениях с Будапештом в конкретные договоренности.

По информации источников "Европейской правды", беседа проходила тет-а-тет и длилась примерно полчаса. Это превысило публичный прогноз Мадьяра, который ранее говорил о 10–15 минутах общения.

Венгерская сторона также настояла на закрытом формате переговоров без помощников и членов делегаций. По данным издания, по её требованию представителей украинских и венгерских СМИ не допустили даже к протокольной части встречи.

Права венгерского меньшинства стали одной из тем переговоров

Петер Мадьяр положительно оценил договоренности между Киевом и Будапештом об усилении защиты прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, принятие украинским парламентом закона об образовании для национальных меньшинств и начало его выполнения свидетельствуют о прогрессе в двусторонних отношениях.

"Я приветствовал заключение политического соглашения между Венгрией и Украиной об укреплении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Мы оценили как первый шаг к восстановлению взаимного доверия то, что Верховная Рада Украины приняла на основе этого соглашения закон об образовании для национальных меньшинств, а также то, что украинская сторона немедленно приступила к его выполнению", - сообщил Мадьяр.

Отдельно венгерский премьер упомянул сентябрьскую резолюцию Верховной Рады Украины, в которой признаны преступления против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности принудительный труд и массовые депортации. Мадьяр поблагодарил украинскую сторону за этот шаг.

Венгрия заявила о готовности содействовать достижению мира

Еще одним направлением переговоров стали перспективы политических и экономических отношений между двумя странами. По словам Мадьяра, стороны договорились продолжить консультации на уровне министерств и уделять особое внимание положению национальных меньшинств в обоих государствах.

"Мы согласились, что в интересах обеих стран - поставить политические и экономические отношения на новую основу", - отметил премьер-министр Венгрии.

Мадьяр также заявил о поддержке Украины на фоне российской агрессии и готовности Будапешта использовать дипломатические возможности для достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

"Я заверил президента Украины в своей полной солидарности в связи с бесчеловечной российской агрессией против его страны, которая продолжается уже почти 5 лет. Я отметил, что Венгрия готова оказать помощь всеми возможными дипломатическими средствами для скорейшего достижения перемирия и установления прочного мира", - заявил Мадьяр.

Петер Мадьяр / Інфографіка: Главред

Что означает для Украины приход Мадьяра к власти: мнение эксперта

Приход Петера Мадьяра к власти в Венгрии не означает автоматического изменения политики Будапешта в отношении Украины. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему позиция нового венгерского лидера в отношении военной помощи, евроинтеграции и сотрудничества с Россией не должна становиться поводом для паники.

Коваленко считает, что нежелание Мадьяра передавать украинской армии венгерское вооружение связано с ограниченными возможностями самой Венгрии. По его мнению, страна не располагает достаточными военными ресурсами и развитой оборонной промышленностью, чтобы обеспечивать такие поставки.

"Петер Мадьяр всегда был против поставок венгерского оружия и техники в Украину. Ни разу не слышал, чтобы он выступал за передачу их нашей стране, поскольку вооруженные силы Венгрии не настолько обеспечены и сильны, чтобы в случае угроз стать гарантом безопасности. Кроме того, ВПК Венгрии развит крайне слабо, и в вопросах военной техники и технологий это зависимая страна. Это прагматичное и вполне рациональное заявление", - отметил Коваленко.

Еще одним фактором, который будет влиять на политику Будапешта, обозреватель назвал энергетическую зависимость от России. По его оценке, переход к альтернативным источникам поставок потребует времени, поэтому контакты венгерского руководства с представителями РФ могут продолжаться и в дальнейшем.

"Путь диверсификации для Венгрии будет очень сложным, поэтому не удивляйтесь встречам лидера "Tisa" с представителями РФ и их договоренностям о поставках, которые российская пропаганда всегда будет использовать для все новых ИПСО", - резюмировал Коваленко.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Петер Мадьяр заверил, что Венгрия отвергает инициативу Еврокомиссии об ограничениях временной защиты для украинских мужчин мобилизационного возраста. Он подчеркнул, что сохранение убежища для украинцев остается национальным правом Будапешта. Согласно сообщению, соответствующие общеевропейские правила могут вступить в силу не ранее марта 2027 года.

3 июня Петер Мадьяр объявил о достижении договоренностей с Украиной относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также подчеркнул, что историческое соглашение с Украиной предусматривает языковые, образовательные и культурные права венгров в регионе. По его словам, выполнение этих договоренностей будут контролировать институты Европейского Союза.

Ранее он заявлял о начале технических переговоров с Украиной относительно гарантий прав венгерской общины в Закарпатье. Венгерский премьер подчеркнул, что технические переговоры с Украиной направлены на обеспечение языковых и образовательных гарантий. Он сообщил, что беседа состоялась перед заседанием правительства 18 мая во время телефонного разговора с президентом Европейского совета.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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