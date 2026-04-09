Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

Петер Мадьяр активно критикует процедуру ускоренного вступления Украины в ЕС и считает сближение Украины с НАТО угрозой начала Третьей мировой войны.

Петер Мадьяр — что известно о главном сопернике Орбана на выборах / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой будет политика Мадьяра в случае победы на выборах

Какова позиция Петера Мадьяра по поводу отношений Венгрии с Россией и войны в Украине

Как Мадьяр оправдывал полномасштабное российское вторжение и считает ли Мадьяр Россию агрессором в войне

Почему победа Мадьяра может стать вызовом для Украины

Накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля 2026 года страна оказалась перед, возможно, самым важным политическим выбором за последние десятилетия. После 16 лет правления Виктора Орбана и его партии "Фидес" на политической арене появился новый игрок — Петер Мадьяр, который возглавил правоцентристскую партию "Тиса" и быстро стал главным оппонентом действующей власти. Бывший представитель системы Орбана, Мадьяр подчеркивает приоритет национальных интересов и обещает "прагматичные" отношения с Россией без вмешательства во внутренние дела. Еще более сложной и противоречивой является его позиция в отношении Украины.

Главред собрал самое важное, что стоит знать о Петере Мадьяре.

Личная жизнь Мадьяра

Мадьяр родился в Будапеште и ранее был членом правящей партии "Фидес".

С Юдит Варгой он познакомился 1 апреля 2005 года на вечеринке, а уже в августе 2006 года сделал ей предложение. У супругов родилось трое сыновей, их первенец Левенте появился на свет в 2008 году. Некоторое время семья жила в Брюсселе, после чего вернулась в Будапешт, когда Варга получила должность в Министерстве юстиции Венгрии. В марте 2023 года супруги объявили о разводе.

Семья Мадьяра имеет заметное влияние в венгерской политике. Среди его родственников были судья и президент страны. Дед, Пал Эрош, работал судьей и был ведущим популярной телепрограммы на юридическую тематику, а двоюродный дядя Ференц Мадл занимал пост президента Венгрии в 2000–2005 годах. Мать также работала в судебной системе.

Начало политической карьеры и связь с партией Виктора Орбана "Фидес"

После победы "Фидес" на парламентских выборах 2010 года Мадьяр получил должность в Министерстве иностранных дел. Уже в следующем году, во время председательства Венгрии в ЕС, он присоединился к постоянному представительству страны при Евросоюзе.

В 2015 году он перешел на работу в аппарат премьер-министра Виктора Орбана. С сентября 2018 года возглавлял юридический департамент государственного банка MBH, ответственный за вопросы ЕС.

В 2019–2022 годах занимал должность генерального директора Центра студенческих ссуд.

Как сообщало"Politico", его предыдущую деятельность в партии "Фидес" характеризовали по-разному — от влиятельного "инсайдера" внутреннего круга до бывшего чиновника.

После развода с министром юстиции Венгрии Юдит Варгой предполагалось, что она после выборов в Европарламент переедет в Брюссель в качестве евродепутата.

Однако после отставок Варги и президента Каталин Новак в феврале, вызванных скандалом вокруг помилования по делу о сексуальном насилии, Мадьяр стал одним из заметных оппозиционных голосов в Венгрии и заявил о намерении создать новую политическую силу.

Почему Мадьяр вышел из партии "Фидес"

Мадьяр впервые привлек широкое внимание своей критикой правительства после скандала, связанного с помилованием, осуществленным президентом Каталин Новак.

2 февраля 2024 года стало известно, что в апреле 2023 года Новак подписала указ о помиловании заместителя директора детского дома в Бицке Эндре Конья, который, по данным следствия, пытался скрыть факты развращения детей в учреждении. Сообщалось, что он заставлял воспитанников замалчивать сексуальное насилие со стороны директора учреждения Яноша Вашархея.

Юдит Варга, которая тогда занимала пост министра юстиции, в соответствии с конституционной процедурой подписала это помилование. После обнародования информации разгорелся громкий скандал, в результате которого 10 февраля в отставку подали и Новак, и Варга. До этого Варгу рассматривали как лидера списка "Фидес" на выборах в Европарламент 2024 года.

Скандал вызвал массовые протесты с требованием отставки президента, которые завершились ее уходом с поста. В тот же день, вскоре после заявления бывшей жены о завершении политической карьеры, Мадьяр сообщил в Facebook о своем увольнении с должностей в двух государственных компаниях и выходе из наблюдательного совета Венгерского банка развития.

Он отметил, что за последние годы пришел к выводу, что провозглашенная правительством Орбана идея национальной, суверенной и буржуазной Венгрии на самом деле является политическим инструментом, прикрывающим масштабную коррупцию и перераспределение ресурсов в пользу приближенных лиц.

Какой будет политика Мадьяра в случае победы на выборах

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в интервью Associated Press, что предстоящие выборы в Венгрии станут своеобразным определением внешнего курса страны — продолжит ли она движение в сторону восточных авторитарных режимов или вернется в круг демократических европейских государств.

Он также обвинил премьер-министра Виктора Орбана в том, что тот кардинально изменил направление развития страны, поставив под угрозу ее прозападную ориентацию и одновременно сближая Венгрию с Россией.

"Венгры по-прежнему видят, что мир и развитие Венгрии гарантированы членством в Европейском Союзе и НАТО. Я думаю, что это действительно будет референдум о месте нашей страны в мире", — сказал Петер Мадьяр.

Мадьяр убежден в победе своей политической силы на выборах 12 апреля, считая, что даже часть избирателей "Фидес" не поддерживает превращение страны в зависимое от России государство и стремится к ее интеграции в европейское пространство.

В то же время он отметил, что в случае прихода к власти сохранит отдельные инициативы нынешнего правительства, в частности политику сдерживания миграции и программу снижения стоимости коммунальных услуг. Кроме того, политик подчеркнул, что отдает приоритет национальным интересам Венгрии над интересами Европейского Союза.

"Европейские лидеры могут ожидать конструктивной позиции, но такой, которая будет критичной и готовой к дискуссии. Мы хотим быть за столом переговоров. Задача венгерского премьер-министра в любой момент времени — представлять венгерские интересы, а при необходимости — представлять их с убедительной силой", — сказал Петер Мадьяр.

Позиция Петера Мадьяра в отношении России

Несмотря на критику сближения Венгрии с Россией и сообщения о возможном вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Виктора Орбана, Мадьяр заявил, что в случае прихода к власти будет придерживаться прагматичного подхода в отношениях с Москвой. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела России, а они не вмешиваются в наши дела. Мы обе суверенные страны и уважаем друг друга, но это не значит, что мы должны друг друга любить", — указал он.

Он также упрекнул правительство Орбана в отсутствии эффективной диверсификации энергетики и выступил за заключение новых контрактов и развитие инфраструктуры для поставок нефти и газа из альтернативных источников в Венгрию, которая не имеет выхода к морю. В то же время, по его словам, это не означает немедленного отказа от российских энергоресурсов, а скорее необходимость рационального использования возможностей Европейского Союза.

Кроме того, как говорилось в материале"Politico", партия "Тиса" также выступает против торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, что является одним из приоритетов Европейской народной партии. При этом Мадьяр предлагает постепенно сократить зависимость от российской нефти только к 2035 году, что значительно позже установленного ЕС срока — 2027 года.

В связи с этим возникает вопрос, насколько его позиция действительно означает существенное изменение курса по сравнению с политикой Орбана.

"В вопросах миграции он в значительной степени придерживается позиции "Фидес". Он довольно осторожен и даже приспосабливается [к Орбану, — ред.], когда речь идет об Украине. Он не критикует ЕС, но и не защищает его", — отметил евродепутат Стрик.

Какова позиция Мадьяра в отношении Украины

Как отмечает"Politico", риторика Мадьяра часто очень напоминает позицию действующего премьера, которого он стремится заменить. Он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, отвергает идею поставок оружия Киеву и допускает возможность вынесения вопроса евроинтеграции Украины на референдум, что может существенно осложнить этот процесс.

Его партия "Тиса" в Европарламенте также проголосовала против предоставления Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро, хотя Венгрия не была обязана участвовать в финансировании.

Мадьяр придерживается националистической позиции, подчеркивая приоритет интересов Будапешта, и ранее критиковал, по его мнению, ущемление прав венгерского меньшинства в Украине.

"Никто не хочет проукраинского правительства", — сказал он 28 марта.

В то же время часть дипломатов и украинских чиновников допускает, что в случае победы он может смягчить свою позицию, в частности из-за заинтересованности в разблокировании значительных средств ЕС. Вместе с тем гарантий этого нет, и его дальнейшие решения могут зависеть от общественных настроений.

В последние годы Виктор Орбан усилил сотрудничество с Россией, одновременно обостряя отношения с Украиной. Его министр иностранных дел признавал передачу информации Москве после важных встреч в ЕС, а правительство стремилось расширять сотрудничество с российскими энергетическими компаниями. Кроме того, в последнее время "Фидес" активно распространял антиукраинскую риторику, заявляя, что Украина якобы пытается втянуть Венгрию в войну и истощить ее ресурсы.

"Это историческая проблема. Венгры не любят украинцев. Они не любят и россиян, но украинцев любят не больше, чем россиян. У нас есть исторический опыт в отношении украинцев, когда речь идет об организованной преступности, коррупции и насилии. И у нас есть недавний и не очень недавний неприятный опыт, когда речь идет о конфликте между этническими венграми и украинцами в Закарпатье", — сказал венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока, имея в виду принятие в Украине закона о государственном языке, который сделал украинский — основным языком в Закарпатье.

Мадьяр занимает осторожную позицию в этом вопросе. В отношениях с Россией он называет их слабым местом Орбана и обвиняет действующую власть в фактической измене из-за сотрудничества с Кремлем.

В то же время в отношении Украины он не представляет ее как врага, но избегает открыто положительных оценок, учитывая возможные электоральные последствия.

Это объясняется тем, что в венгерском обществе достаточно распространены антиукраинские настроения. По результатам опроса аналитического центра Policy Solutions осенью 2025 года, около половины граждан считают Украину угрозой для Венгрии, 64% выступают против ее вступления в ЕС, а 74% не поддерживают предоставление финансовой помощи Киеву.

Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский входит в число наиболее негативно воспринимаемых политиков в стране, наравне с российским лидером Владимиром Путиным.

Мадьяр оправдывал полномасштабное российское вторжение и выступал против членства Украины в НАТО

Мадьяр ранее оправдывал полномасштабное вторжение России и выступал против членства Украины в НАТО. В одном из интервью он значительную часть разговора посвятил Украине, ее перспективам в ЕС и НАТО, утверждая, что предоставление ей статуса кандидата является неоправданным, поскольку она якобы не соответствует ключевым требованиям и ценностям Евросоюза. Об этом сообщало издание telex.

По его мнению, предложение о вступлении в ЕС может повысить риски эскалации войны, а перспективу членства в НАТО он расценил как фактор, который может спровоцировать Третью мировую войну. Также он возложил часть ответственности за войну РФ против Украины на Запад, в частности упоминая о размещении американских ракет в Украине, не уточнив деталей, о каких именно ракетах идет речь.

Считает ли Мадьяр Россию агрессором в войне

После резонанса вокруг этих заявлений Мадьяр объяснил свою позицию в Facebook, подчеркнув, что считает Россию агрессором, а оборону Украины — оправданной. В то же время он подчеркнул важность вопроса венгерского меньшинства, отметил, что именно российский диктатор начал войну и имеет возможность ее завершить, а влияние Венгрии на ход конфликта минимально. Он также заметил, что участие Венгрии в мировых конфликтах в прошлом часто приводило к значительным потерям.

"Независимость Украины защищали 5 различных гарантий безопасности (среди которых Будапештский меморандум 1994 года, подписанный у нас), которые Россия нарушила своим нападением. Если мы согласимся с потерей Украиной территории, мы снова легитимизируем в Европе завоевательные войны, а межгосударственные гарантии безопасности утратят силу", — подчеркнул он.

Мадьяр о финансовой помощи Украине и вступлении Украины в ЕС

Соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. В то же время он признал, что Россия является агрессором, как сообщают Telex и 444.hu.

"Тиса не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС", — сказал он, выступая на мероприятии, организованном параллельно с ежегодной программной речью Орбана.

Он также выступил против бюджета ЕС, который предусматривал увеличение помощи Украине

Мадьяр заявил, что готовится к длительным и сложным переговорам по этим вопросам и будет отдавать приоритет национальным интересам Венгрии.

Он раскритиковал Орбана за использование права вето в ЕС не в интересах Венгрии, а из личных политических мотивов.

Мадьяр заявил, что Венгрия должна ответственно управлять своим общим домом, Европой, вместе со своими европейскими союзниками.

Он также отметил, что если Венгрия ожидает, что другие не будут вмешиваться в ее внутренние дела, она должна поступать так же и уважать суверенитет других стран.

Кроме того, в Венгрии считают, что Мадьяр поддержит вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, даже если его партия входит в состав Европейской народной партии.

Петер Мадьяр пообещал, что в случае прихода его политической силы к власти в Венгрии будет проведен юридически обязательный референдум по вступлению Украины в ЕС. Он считает этот вопрос спорным, а мнения венгров — разделившимися, поэтому считает необходимым вынести его на голосование, когда вопрос станет актуальным.

Критика Зеленского

Мадьяр также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его заявления в адрес премьера Венгрии, назвав слова украинского президента о передаче номера Орбана военным — угрозой.

"Ни один иностранный государственный лидер не может угрожать венгерскому народу", — сказал он.

Он призвал Зеленского объяснить свои высказывания или, если они были сделаны в таком контексте, извиниться.

Кроме того, Мадьяр заявил, что Украина должна отчитаться о состоянии нефтепровода "Дружба" и при возможности возобновить поставки нефти. Во время выступления в Бекешчабе он призвал ЕС временно приостановить сотрудничество с Украиной, пока президент не извинится за свои слова, отметив, что Зеленский может "спокойно передать его домашний адрес украинским военным".

"Спокойствие здесь наступит только тогда, когда 12 апреля мы изменим систему. А до тех пор я передаю президенту Зеленскому, чтобы он спокойно, абсолютно спокойно, передал мой адрес украинским вооруженным силам. Меня не сможет шантажировать и угрожать мне ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский", – сказал Мадьяр.

Рейтинги партий "Тиса" и "Фидес"

Оппозиционная венгерская партия "Тиса" имеет высокие шансы получить две трети мест в парламенте на воскресных выборах, что позволит ей изменять конституцию и ключевые законы для получения средств ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз агентства Median.

Анализ пяти последних опросов общественного мнения, проведенных в конце февраля и в марте, показывает, что "Тиса" может получить от 138 до 142 мест в парламенте из 199 депутатов.

По прогнозам, партия действующего премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" получит от 49 до 55 мест, а ультраправая "Наша родина" (Mi Hazank) — пять или шесть мест.

Для квалифицированного большинства, необходимого для внесения изменений в конституцию и ключевые законы, в парламенте Венгрии требуется 133 места.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

