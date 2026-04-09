Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паска

Пока полки магазинов завалены панеттоне и крафинами в яркой глазури, настоящая украинская паска выглядела иначе.

Как выглядела настоящая украинская паска

Вы узнаете:

Как выглядит настоящая украинская паска

Как украшали паску до появления сахарной пудры

Что такое "паска-матка"

Перед Пасхой полки магазинов переполнены панеттоне, краффинами и выпечкой, обильно политой глазурью и украшенной цветным декором. Однако настоящая украинская паска выглядела совсем иначе.

Как пекли паски раньше

До того как металлические и бумажные формы стали доступны в каждом магазине, украинские хозяйки использовали подручные средства. Паски пекли в глиняных мисках, чугунных кастрюлях или специальных ведрах. Именно поэтому традиционная паска часто имела широкое основание и внушительный вид, в отличие от современных узких и высоких форм.

Как украшали паску до появления глазури и посыпок

Аутентичная паска не знала сахарной пудры или химических красителей. Ее декор создавали из теста, рассказала кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк.

Перед тем как отправить паску в печь, ее поверхность украшали сложными узорами. Каждая коса, колосок или цветок на паске имели символическое значение:

Косы и венки — символы единства семьи и бесконечности жизни.

— символы единства семьи и бесконечности жизни. Кресты — главный христианский символ защиты.

— главный христианский символ защиты. Солнце и луна — древние символы света, побеждающего тьму.

— древние символы света, побеждающего тьму. Колоски и цветы — пожелания плодородия и расцвета семьи.

Чтобы паска сияла, ее обязательно смазывали взбитым яйцом. После печи она выходила румяной, глянцевой и золотистой, что само по себе выглядело празднично и величественно.

Что такое "паска-матка" и почему она была гигантской

Центральное место на праздничном столе и в корзине занимала "паска-матка". Это была самая большая паска, которую пекли для всей семьи и несли на освящение.

В зажиточных семьях таких "маток" могло быть несколько. Меньшие паски предназначались для детей, крестников и гостей. Размер "паски-матки" иногда был настолько впечатляющим, что хозяевам приходилось частично разбирать печь, чтобы достать готовую выпечку, не повредив ее форму.

Почему паска на самом деле не десерт

В отличие от многих современных рецептов, где акцент делается на сахаре и сухофруктах, паска исторически является настоящим белым хлебом. В древности пшеничная мука была настоящей роскошью. Для праздничной выпечки хозяйки отбирали самую лучшую, самую мелкую и самую белую муку, которую называли "петлевой". Это был символ достатка и чистоты, ведь паска считалась высшим приношением Богу.

О персонаже: Мирослава Пекарюк Мирослава Пекарюк – украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет фудблог под лозунгом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч подписчиков и за ней следят 316 пользователей.

