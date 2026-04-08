Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреля

Стабилизационные отключения электроэнергии охватят большинство подчерк в Днепре и области.

Графики отключений могут корректироваться в течение суток

Кратко:

9 апреля в Днепре и области будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии

Отключения будут продолжаться с 07:00 до 22:00 и коснутся большинства подчерк.

Графики будут реализовывать операторы систем распределения - ДТЭК и ЦЭК

В четверг, 9 апреля, в Днепре и Днепропетровской области будут работать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они продлятся с 07:00 до 22:00 и коснутся большинства подчерк.

В области реализации графиков будут обеспечивать операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК . Энергоснабжение будут ограничивать на несколько часов для всех групп, кроме отдельных исключений.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 очередь: с 19:30 до 22:00

1.2 очередь: с 19:30 до 22:00

2.1 очередь: с 09:00 до 12:30

2.2 очередь: с 09:00 до 11:00

3.1 очередь: с 15:00 до 16:00

3.2 очередь: с 12:30 до 16:00

4.1 очередь: свет будет весь день

4.2 очередь: свет будет весь день

5.1 очередь: с 07:00 до 09:00

5.2 очередь: с 07:00 до 09:00

6.1 очередь: с 16:00 до 19:30

6.2 очередь: с 16:00 до 19:30

Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК через онлайн-сервисы.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1 15:00-16:00

Очередь 1.2 свет будет весь день

Очередь 2.1 свет будет весь день

Очередь 2.2 12:30-16:00

Очередь 3.1 16:00-19:30

Очередь 3.2 07:00-09:00

Очередь 4.1 07:00-09:00

Очередь 4.2 16:00-19:30

Очередь 5.1 09:00-12:30

Очередь 5.2 09:00-11:00

Очередь 6.1 19:30-22:00

Очередь 6.2 19:30-22:00

Энергетики призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.

В то же время отмечается, что "графики отключений могут корректироваться в течение суток в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго"".

Расположение "Пунктов несокрушимости"

При плановых отключениях электроэнергии жители Днепропетровщины могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они находятся в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочие часы.

Как отмечают в администрации, в пунктах можно согреться, подзарядить устройства, воспользоваться электроэнергией и водой, выпить горячий чай и отдохнуть.

Список адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Как ранее сообщал Главред , в четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, графики почасовых отключений света будут действовать завтра, 9 апреля, в Запорожской области . Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Также 9 апреля по всей территории Черкасской области с 07:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее – Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, производит трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия .

