Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреля

Кратко:
- 9 апреля в Днепре и области будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии
- Отключения будут продолжаться с 07:00 до 22:00 и коснутся большинства подчерк.
- Графики будут реализовывать операторы систем распределения - ДТЭК и ЦЭК
В четверг, 9 апреля, в Днепре и Днепропетровской области будут работать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они продлятся с 07:00 до 22:00 и коснутся большинства подчерк.
В области реализации графиков будут обеспечивать операторы систем распределения — ДТЭК и ЦЭК . Энергоснабжение будут ограничивать на несколько часов для всех групп, кроме отдельных исключений.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 очередь: с 19:30 до 22:00
1.2 очередь: с 19:30 до 22:00
2.1 очередь: с 09:00 до 12:30
2.2 очередь: с 09:00 до 11:00
3.1 очередь: с 15:00 до 16:00
3.2 очередь: с 12:30 до 16:00
4.1 очередь: свет будет весь день
4.2 очередь: свет будет весь день
5.1 очередь: с 07:00 до 09:00
5.2 очередь: с 07:00 до 09:00
6.1 очередь: с 16:00 до 19:30
6.2 очередь: с 16:00 до 19:30
Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК через онлайн-сервисы.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Очередь 1.1 15:00-16:00
Очередь 1.2 свет будет весь день
Очередь 2.1 свет будет весь день
Очередь 2.2 12:30-16:00
Очередь 3.1 16:00-19:30
Очередь 3.2 07:00-09:00
Очередь 4.1 07:00-09:00
Очередь 4.2 16:00-19:30
Очередь 5.1 09:00-12:30
Очередь 5.2 09:00-11:00
Очередь 6.1 19:30-22:00
Очередь 6.2 19:30-22:00
Энергетики призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки.
В то же время отмечается, что "графики отключений могут корректироваться в течение суток в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго"".
Расположение "Пунктов несокрушимости"
При плановых отключениях электроэнергии жители Днепропетровщины могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они находятся в зданиях районных военных администраций, старостатов и городских советов и работают в рабочие часы.
Как отмечают в администрации, в пунктах можно согреться, подзарядить устройства, воспользоваться электроэнергией и водой, выпить горячий чай и отдохнуть.
Список адресов и график работы доступны на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Отключение света – последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред , в четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, графики почасовых отключений света будут действовать завтра, 9 апреля, в Запорожской области . Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".
Также 9 апреля по всей территории Черкасской области с 07:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее – Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, производит трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия .
