Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

Завтра, 9 апреля, на всей территории Черкасской области с 07:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре.
Также согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 9 апреля с 07:00 до 23:00 для предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00
1.2 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00
2.1 09:00 – 11:00
2.2 09:00 – 11:00
3.1 11:00 – 13:00
3.2 13:00 – 15:00
4.1 15:00 – 17:00
4.2 15:00 – 17:00
5.1 17:00 – 19:00
5.2 17:00 – 19:00
6.1 19:00 – 21:00
6.2 19:00 – 21:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке .
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке .
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке .
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке .
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Список адресов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке .
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред