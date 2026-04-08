В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

Главное:
- В Украине ввели графики отключений света
- Предположительно, отключения будут действовать с 11:00 до 13:00
- Причина — похолодание и сложная ситуация в энергосистеме
В среду, 8 апреля, в Украине ввели графики почасовых отключений света. Причина — сложная ситуация в энергосистеме, вызванная предыдущими обстрелами. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что с 07:00 до 22:00 в Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. А с 11:00 до 13:00 – будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
"Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник. Причина таких изменений – похолодание во всех регионах", – говорится в сообщении.
В компании говорят, что сегодня в течение суток во всех регионах необходимо экономно расходовать электроэнергию.
"Пожалуйста, максимально ограничьте использование электроприборов с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно", — подчеркнули в "Укрэнерго".
Также известно, что в результате вражеских атак с использованием дронов, а также из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры остались без электричества потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Отключения света — последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ДТЭК говорили, что в городе Одессе и районных центрах 8 апреля возможны экстренные отключения, чтобы предотвратить перегрузку оборудования.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что почасовые отключения электроэнергии могут исчезнуть в апреле-мае. Однако зимой и летом графики отключений будут действовать и применяться как минимум еще три года.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
