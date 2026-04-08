РФ ударила по югу Одесской области: вспыхнули пожары в порту, есть разрушения

Под ударом вражеских дронов оказалась гражданская и портовая инфраструктура.

Что известно о последствиях атаки дронов на Одесчину 8 апреля

Кратко:

РФ атаковала юг Одесской области ударными дронами

Возникли пожары, жертв и пострадавших нет

Масштабы разрушений уточняются

В ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

В ГосЧС также рассказали о последствиях атаки ударных беспилотников на Одесскую область.

"В результате ударов вспыхнули пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях. Все очаги возгорания спасатели оперативно ликвидировали. Информация о погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северской, а также город Прилуки. Вспыхнули пожары.

В ночь на 7 апреля армия РФ обрушила на Днепропетровскую область волну ударов беспилотников. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 лет и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российские оккупанты ударили FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта были гражданские люди. Есть жертвы.

В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

В результате атаки РФ на Одессу в ночь на 6 апреля были ранены 15 человек, погибли - трое.

РФ готовит удар "Орешником": какие города могут стать целью

Российские оккупанты готовятся к удару по Украине баллистическими ракетами средней дальности комплекса "Орешник". Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.

Отмечается, что на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ уже оснащены и готовы к запуску две ракеты.

Мониторы считают, что враг может применить "Орешник" во время массированного ракетного обстрела или сразу после него.

Вероятно, удары могут быть нанесены по Львову, Киеву или Староконстантинову.

"Будьте внимательны, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", — говорится в сообщении.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

