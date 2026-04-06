Ночной удар оккупантов по Одессе: есть убитые и раненые, объявлен день траура

Виталий Кирсанов
6 апреля 2026, 09:53обновлено 6 апреля, 10:39
По состоянию на утро официально подтверждена гибель трех человек, включая ребенка.
Количество раненых возросло до 15 человек / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Среди погибших 30-летняя женщина и ее маленькая дочь
  • 6 апреля в Одессе объявлен день траура

Количество пострадавших в результате атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на понедельник, 6 апреля, возросло до 15, погибших трое. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате ночной атаки по Одессе, к сожалению, известно о 3 погибших и по меньшей мере 15 пострадавших, из которых 13 госпитализированы", – написал Кипер.

Среди погибших 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, и еще одна женщина 53 лет. Травмы различной степени тяжести получили 15 граждан, в том числе беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

По его словам, у пострадавших осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения.

"Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Информация по количеству пострадавших уточняется", – добавил Кипер.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в ночь на 6 апреля россияне массированно атаковали ударными беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города. Повреждены помещения детского сада, магазина, территория парка отдыха, 20-этажный жилой комплекс, 3 этажа в 6-этажном жилом доме, 8 частных домовладений, административные здания и не менее 20 автомобилей.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным регионального управления Нацполиции, ранения получили 16 граждан, среди них - немало детей. Точное количество пострадавших пока устанавливается, подчеркивают в полиции.

В мэрии города заявили, что 6 апреля в Одессе объявлен день траура. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

  • РФ массированно атаковала Одессу
Как сообщал Главред, в ночь на 5 апреля российская армия также атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

4 апреля оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о как минимум 25 пострадавших. 14-летняя девочка и двое мужчин — 28 и 72 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже здания.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

