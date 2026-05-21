Главная причина массового появления коричневого пола кроется в составе легендарной эмали ПФ-266 (и её предшественницы ПФ-26).

В хрущевках и сталинках, которые очень давно не видели ремонта, до сих пор можно увидеть пол, сверкающий красно-коричневым или терракотовым оттенком. Она кажется пережитком странной моды прошлого, но на самом деле этот цвет не имел ничего общего с эстетикой — его диктовали химия, дефицит и прагматичность советского быта. Об этом пишет Oboz.ua.

Формула, которая определила облик миллионов квартир

Коричневые полы стали массовыми благодаря эмали ПФ-266 — материалу, который десятилетиями оставался стандартом для отделки деревянных поверхностей. Ее основой был пентафталевый лак на растительных маслах, имевший естественный темный оттенок. Чтобы сделать краску светлой, требовались большие объемы дорогого диоксида титана, который в СССР был дефицитом.

Зато для рыже-коричневого цвета хватало доступных пигментов — оксида железа, желтой кроны и сажи. Они идеально сочетались с темной базой, не требовали дорогих добавок и давали плотное покрытие уже с первого слоя. Именно эта технологическая простота сделала цвет фактически безальтернативным.

Покрытие, которое почти невозможно уничтожить

ПФ-266 ценили не только за дешевизну. После высыхания эмаль создавала твердую глянцевую пленку, которая прекрасно защищала мягкие сосновые и еловые доски, из которых делали полы в большинстве квартир.

Такое покрытие выдерживало горячую воду, хлорку, хозяйственное мыло, постоянную уборку и механическую нагрузку. Светлые пигменты в таких условиях быстро тускнели, а железоокисный коричневый оставался стабильным годами.

Практичность, ставшая нормой

Темный блестящий цвет имел еще одно преимущество — он скрывал следы повседневной жизни. На такой поверхности почти не было видно пыли, песка, мокрых отпечатков или потертостей от мебели. Для советского быта, где ремонт делали раз в десятилетие, это было решающим аргументом.

Государство закрепило формулу ПФ-266 в ГОСТах, и миллионы литров этой эмали стали стандартом для жилья. Коричневый пол превратился в универсальный символ практичности, который сохранился в квартирах целой эпохи.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

