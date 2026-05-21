Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

Главное:
- СБС и СБУ нанесли удар по важному объекту армии РФ
- Уничтожены десятки россиян, а также производственные и ремонтные помещения
Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с СБУ и в координации с Центром глубоких поражений СБС нанесли удар по важному объекту армии РФ.
В оккупированном Снежном Донецкой области россияне осуществляли подготовку пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА, сообщают СБС.
В результате удара были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта.
Также ликвидирован начальник школы — российский подполковник с позывным "Бурый".
По предварительным данным, безвозвратные потери живой силы противника составляют не менее 65 человек.
Помимо личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.
Разведка о пожаре на российском аэродроме
Вблизи Липецка на одном из российских военных аэродромов произошёл пожар, в результате которого были уничтожены два боевых самолёта — Су-30 и Су-27. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, к инциденту могли быть причастны подпольные группы, действующие внутри России. Подготовка операции, как утверждается, заняла около двух недель: за это время удалось проникнуть на объект, обойти систему охраны и вывести из строя боевую авиацию прямо в ангарах.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
