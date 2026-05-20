Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

Ангелина Подвысоцкая
20 мая 2026, 17:15обновлено 20 мая, 18:24
Главред рассказал, какие растения можно посадить, чтобы защитить себя от комаров.
Какие запахи отпугивают комаров

Что узнаете:

  • Какие запахи отпугивают комаров
  • Какие растения посадить, чтобы не было комаров

На улице уже жарко. Тем, у кого дома есть кондиционеры, очень повезло, ведь можно не бояться, что через открытые окна залетят комары. А кому-то хочется просто посидеть вечером на улице, но без средств от комаров прогулка может стать не очень приятной.

Издание The Spruce рассказало, какие запахи отпугивают комаров. Можно использовать различные эфирные масла, и тогда от вас будут улетать все комары.

Какие запахи ненавидят комары

Цитронелла

Цитронелла — многолетнее тропическое растение с цитрусово-травянистым ароматом. Она обладает мощным природным репеллентным действием и является основой для эфирных масел. Свечи с цитронеллой — одно из самых известных средств от комаров.

Розмарин

Розмарин обладает свежим, травянистым, древесным ароматом. Этот запах нравится людям, но комары его ненавидят. Часто розмарин добавляют в различные мясные блюда. Его даже можно посадить в горшки. Если вы проводите встречу на улице, вокруг также можно разложить несколько веточек розмарина или сделать домашний спрей.

Мелисса

Мелисса обладает цитрусовым ароматом. Несмотря на то, что она имеет лимонный аромат, она скорее близка к мяте. Мелиссу часто используют на кухне, добавляют ее в ароматные чаи. Ее также можно посадить вокруг террасы, чтобы отпугивать комаров.

Кофе

Комары ненавидят запах кофе. Можно рассыпать на грядках кофейную гущу, чтобы отпугнуть комаров.

Лаванда

Лаванда имеет успокаивающий аромат, но совершенно не нравится комарам. Вокруг дома можно посадить лаванду или поставить веточки в вазы. Также можно сделать спрей с лавандовым маслом.

Кошачья мята

Это одно из самых известных растений, которое привлекает кошек. Но при этом оно мощно отпугивает комаров. Во дворе можно посадить кошачью мяту или измельчить ее листья.

Чеснок

Чеснок имеет резкий запах и хорошо отпугивает комаров. Можно срезать зубчики чеснока и разложить их вокруг открытого участка, если хотите провести время на свежем воздухе.

Эвкалипт

Эвкалипт имеет свежий аромат. Его можно посадить на улице. Также можно использовать эвкалиптовые свечи или спреи.

Бархатцы

Бархатцы прекрасно отпугивают насекомых. Они очень токсичны для комаров. Эти цветы можно разместить по всему саду. Также можно использовать масло бархатцев.

Перечная мята

Перечная мята оказывает сильное воздействие на комаров. При этом она растет очень быстро и распространяется. Если вы не хотите сажать это растение, можно использовать масло перечной мяты.

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

