Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенники

Руслана Заклинская
20 мая 2026, 16:39
Контрабандный груз был конфискован и передан натуралистам во Львове.
Женщина хотела пересечь границу с 'живыми драгоценностями': что нашли таможенники
Более сотни декоративных рыбок пытались провезти через границу / Коллаж: Главред, фото: Львовская таможня

Кратко:

  • 50-летняя киевлянка пыталась ввезти в Украину декоративных карпов
  • Обнаружено 133 карпа кои размером 16-34 см
  • Стоимость партии превышает 1 млн грн

В пункте пропуска "Краковец-Корчова" таможенники обнаружили незадекларированную партию декоративных японских рыб, которых пытались незаконно ввезти в Украину. Общая стоимость изъятого груза превышает 1 миллион гривен. Об этом сообщили во Львовской таможне.

Во время таможенного контроля инспекторы остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управляла 50-летняя жительница Киева. Женщина направлялась из Польши в Украину и выбрала полосу "зеленый коридор", чем заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Однако при осмотре багажного отделения таможенники обнаружили картонные коробки с емкостями, наполненными водой. Внутри пакетов находились живые декоративные рыбы — японские карпы кои (Nishikigoi), что дословно переводится как "живые драгоценности".

"Это селекционные карпы, которые имеют яркую окраску и высокую коллекционную ценность. Их содержат, преимущественно, в декоративных прудах, частных коллекциях, садовых водоемах и специализированных аквариумных хозяйствах", - подчеркнули таможенники.

Всего в коробках находилось 133 особи карпов кои размером от 16 до 34 сантиметров. На упаковках были маркировки японских питомников, в частности Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka и Maruhide.

По предварительным оценкам, стоимость партии превышает 1 миллион гривен. По факту нарушения составлен протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Рыбок передали на хранение в один из натуралистических центров Львова. После проведения экспертиз их судьбу решит суд.

Как сообщал Главред, в Золочеве на Львовщине мужчина взорвал боевую гранату вблизи стадиона. В результате взрыва никто не пострадал. Полиция оперативно установила личность мужчины и задержала его.

В Схиднице на Львовщине установили необычный рекорд Украины. Массажист-реабилитолог Роман Мальчевский непрерывно выполнял массаж стоп в течение 12 часов.

Кроме того, во Львове утром 15 мая на площади Рынок неизвестный мужчина облил мэра Андрея Садового неизвестной жидкостью и пытался скрыться. Полиция оперативно установила его личность.

Об источнике: Львовская таможня

Львовская таможня является территориальным органом Государственной таможенной службы Украины, обеспечивающим реализацию государственной таможенной политики на западной границе страны. Львовская таможня осуществляет контроль на ключевых пунктах пропуска с Польшей, в частности: "Краковец–Корчова", "Шегини–Медика", "Рава-Русская", "Грушев–Будомеж", "Угринов–Долгобичув".

