На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дроном

Анна Косик
20 мая 2026, 10:58обновлено 20 мая, 11:46
Зафиксированный уровень гамма-излучения представляет опасность для людей.
В СБУ продемонстрировали обломки, которые оказались опасными / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Главное:

  • СБУ обнаружила радиоактивные обломки ракеты в Черниговской области
  • Уровень гамма-излучения вражеского дрона угрожал людям
  • Боевая часть содержала элементы из обедненного урана

Страна-агрессор Россия атаковала 7 апреля Черниговскую область ударным дроном, на обломках которого контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" ракету с повышенным радиационным фоном.

"Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БПЛА", — говорится в сообщении.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой был зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

  • СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках дрона РФ
    СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках дрона РФ фото: СБУ
СБУ, ГСЧС и Силы обороны привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов. В результате исследований было выявлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

По данному факту уже проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 438 УК Украины о военных преступлениях. В СБУ напоминают украинцам, что в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов нужно быть крайне осторожными из-за токсичности и радиоактивности обедненного урана.

"Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды. В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102", – добавили в ведомстве.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Как Россия изменила тактику атак дронами

Главред писал, что, по данным исследователя Центра европейского политического анализа Федерико Борсари, дневные атаки РФ на Украину могут преследовать определенную цель. Часть российских дронов-приманок оснащена датчиками для разведки и обнаружения украинских систем ПВО.

В то же время, для отражения ударов Украина использует мобильные пулеметные группы, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и дорогие ракеты ПВО. Большое количество воздушных целей заставляет тратить дорогие ракеты на относительно дешевые дроны.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

Ранее, в ночь на 19 мая армия РФ нанесла удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары.

В тот же день российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Большинство воздушных целей были уничтожены силами ПВО. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив крышу и окна.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

