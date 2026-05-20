На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дроном

Главное:
- СБУ обнаружила радиоактивные обломки ракеты в Черниговской области
- Уровень гамма-излучения вражеского дрона угрожал людям
- Боевая часть содержала элементы из обедненного урана
Страна-агрессор Россия атаковала 7 апреля Черниговскую область ударным дроном, на обломках которого контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" ракету с повышенным радиационным фоном.
"Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БПЛА", — говорится в сообщении.
Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой был зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.
СБУ, ГСЧС и Силы обороны привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов. В результате исследований было выявлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.
По данному факту уже проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 438 УК Украины о военных преступлениях. В СБУ напоминают украинцам, что в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов нужно быть крайне осторожными из-за токсичности и радиоактивности обедненного урана.
"Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды. В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102", – добавили в ведомстве.
Как Россия изменила тактику атак дронами
Главред писал, что, по данным исследователя Центра европейского политического анализа Федерико Борсари, дневные атаки РФ на Украину могут преследовать определенную цель. Часть российских дронов-приманок оснащена датчиками для разведки и обнаружения украинских систем ПВО.
В то же время, для отражения ударов Украина использует мобильные пулеметные группы, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и дорогие ракеты ПВО. Большое количество воздушных целей заставляет тратить дорогие ракеты на относительно дешевые дроны.
Напомним, Главред писал, что в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.
Ранее, в ночь на 19 мая армия РФ нанесла удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары.
В тот же день российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Большинство воздушных целей были уничтожены силами ПВО. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив крышу и окна.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".
