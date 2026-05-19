Наступление из Беларуси: генерал СБУ раскрыл, к чему готовиться

Потенциальные угрозы для Украины могут быть ограниченными, считает Виктора Ягуна.

Появился прогноз атаки со стороны Беларуси

Важное из заявлений Ягуна:

По словам Виктора Ягуна, генерал-майора запаса СБУ и директора Агентства по реформированию сектора безопасности, Беларусь не станет направлять войска через болота на территорию Украины.

Любые крупные концентрации сил в приграничных лесах быстро будут обнаружены современными средствами наблюдения, включая дроны и тепловизоры, поэтому скрытные перемещения больших группировок невозможны, цитирует его УНИАН.

Эксперт прокомментировал недавние ограничения для граждан на посещение лесов в 19 районах страны, связывая их, скорее всего, с учениями по работе с тактическим ядерным оружием, которое размещается в Беларуси российскими силами. По его словам, боеголовки контролируются Россией, а манёвры призваны отработать взаимодействие с белорусскими войсками, а не подготовку к наступлению на Украину.

Ягун подчеркнул, что потенциальные угрозы для Украины могут быть ограничены дорогами, а не болотами, и затрагивать, прежде всего, Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области. Там возможны разведывательно-диверсионные действия, направленные на отвлечение украинских сил от более критичных направлений на востоке и юге.

Что касается атомной электростанции в Ровенской области, эксперт отметил, что она защищена, однако близость к границе и примеры подобных инцидентов в других странах делают её уязвимой. По его словам, даже небольшие провокации вблизи АЭС могут иметь серьёзные последствия, что подчеркивает опасность конфликта.

В целом Ягун констатировал: признаков подготовки Беларуси к полномасштабной войне против Украины на данный момент нет. Речь идет лишь о возможных провокациях и демонстрации силы.

Оценка угрозы для Киева и Житомира

Эксперты в области военного дела считают, что вооружённые силы Беларуси в настоящее время не способны провести крупномасштабное наступление и обладают ограниченной оперативной эффективностью.

При этом, ссылаясь на данные разведки, основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев отмечает, что Россия может разрабатывать сценарии действий с территории Беларуси, задействуя свои войска совместно с белорусскими подразделениями.

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

