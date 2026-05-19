Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

НБУ заметно повысил курс гривни по отношению к иностранным валютам на 20 мая.

Курс валют на 20 мая

На среду, 20 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро пошли на спад, а гривня сумела немного укрепить свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 20 мая зафиксирован на уровне 44,15 грн/долл. Американская валюта потеряла полкопейки по сравнению со вторником, 19 мая (44,16 грн/долл.).

Курс евро 20 мая

По отношению к европейской валюте украинская гривня продемонстрировала гораздо более уверенный откат. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 51,30 грн/евро. Таким образом, европейская валюта после недавнего скачка подешевела сразу на 11 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,15/44,18 грн/долл., а к евро — 51,29/51,30 грн/евро.

Курс злотого

Польская валюта поддержала общий тренд на снижение и также продемонстрировала тенденцию к удешевлению. Курс злотого 20 мая составит 12,09 грн/злотый, что на 2 копейки меньше, чем было зафиксировано во вторник (12,11 грн/злотый).

В конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%, однако этот дисбаланс компенсируют действия Нацбанка, поэтому существенных колебаний курса не ожидается.

Лесовой также отметил, что спред между курсами покупки и продажи останется умеренным, а резких скачков наличного курса не прогнозируется. По его оценке, доллар в ближайший период будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.

Как сообщал Главред, на 19 мая доллар США вырос до 44,15 грн/долл., прибавив 8 копеек и приблизившись к мартовскому максимуму. Евро подорожал до 51,41 грн/евро.

Экономический эксперт Ярослав Романчук считает, что в условиях ухудшения экономики гривня может ослабнуть до 55–60 грн/долл., однако пока ее курс поддерживает НБУ. Он также допускает постепенное снижение гривни из-за перераспределения капиталов в валюту.

Кроме того, банкир Сергей Мамедов прогнозирует, что в мае Национальный банк Украины продолжит политику "управляемой гибкости" на валютном рынке. Поддержку гривни, по его словам, будут обеспечивать валютные интервенции НБУ и поступления международной финансовой помощи.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

