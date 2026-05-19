Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателей

Константин Пономарев
19 мая 2026, 14:13
Цены на солнечные панели могут резко вырасти уже летом 2026 года из-за реформы в Китае, роста цен на серебро и высокого спроса в Европе.
Солнечная энергетика может столкнуться с новым скачком цен
Солнечная энергетика может столкнуться с новым скачком цен

  • Почему дешевые солнечные панели могут скоро исчезнуть
  • Что может спровоцировать скачок цен на солнечные батареи
  • Почему эксперты говорят о выгодном моменте для покупки

Солнечная энергетика, которая за последние годы стала одним из самых доступных источников электроэнергии, может столкнуться с новым скачком цен.

Эксперты предупреждают, что геополитическая нестабильность, налоговая реформа в Китае и рост стоимости сырья способны уже летом повлиять на стоимость солнечных панелей для обычных потребителей. Об этом пишет Euronews.

Цены на солнечные панели могут вырасти

Главной причиной возможного подорожания стала новая налоговая политика Китая, который контролирует более 80% мирового производства солнечных панелей. С апреля 2026 года власти КНР отменили часть экспортных льгот по НДС для производителей солнечной продукции, из-за чего стоимость модулей может вырасти примерно на 10%.

Дополнительное давление создает рост цен на серебро, медь, алюминий и литий. По данным Института серебра, именно этот метал особенно важен для производства солнечных элементов, а его стоимость в начале 2026 года выросла более чем на 150%.

Главной причиной возможного подорожания стала новая налоговая политика Китая

Аналитики считают, что именно этот фактор вскоре станет одним из ключевых драйверов повышения цен.

Спрос на солнечную энергию продолжает расти

Несмотря на угрозу подорожания, интерес к солнечным панелям в Европе продолжает увеличиваться. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности цен на газ все больше домохозяйств рассматривают солнечную энергетику как способ снизить зависимость от традиционного топлива.

По данным аналитиков, только за март Европа смогла сэкономить более 100 миллионов евро на день благодаря сокращению импорта газа за счет солнечной генерации. Если ситуация на энергетическом рынке останется напряженной, общая экономия к концу года может достичь 67,5 миллиарда евро.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Смотрите в видео о том, как правильно выбрать солнечную панель по мнению авторов YouTube-канала GreenPowerTalk:


Ранее Главред писал о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Об источнике: Euronews

Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

