Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Константин Пономарев
16 мая 2026, 11:14обновлено 16 мая, 11:45
Солнечные панели летом могут терять эффективность из-за жары, пыли и перегрева. Эксперты рассказали, как повысить выработку энергии.
Летом солнечные панели вырабатывают максимум электроэнергии / Коллаж Главред, фото: Future Solar and Electric

  • Почему солнечные панели могут терять мощность именно в жару
  • Какая ошибка владельцев снижает выработку энергии
  • Что нужно проверить в солнечной системе перед пиком жары

В Украине владельцам солнечных панелей напомнили, как повысить эффективность домашних электростанций летом и снизить нагрузку на энергосистему в период пикового потребления.

На фоне восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов распределенная генерация становится одним из ключевых элементов стабильного энергоснабжения. Об этом на своей сайте пишет АО "Черкасыоблэнерго".

Почему летом солнечные панели работают хуже

Специалисты отмечают, что летом солнечные панели вырабатывают максимум электроэнергии, однако высокая температура, загрязнение поверхности и перегрев оборудования могут заметно снизить производительность системы.

Сотрудники облэнерго подчеркивают, что солнечные панели не всегда работают эффективнее именно в полуденную жару. При сильном перегреве фотоэлементы теряют часть мощности, поэтому более высокая производительность часто наблюдается утром или ближе к вечеру при умеренной температуре воздуха.

Как правильно очищать солнечные панели

Одним из главных факторов остается чистота панелей. Пыль, пыльца, следы от птиц и грязь способны уменьшить выработку энергии. Для очистки рекомендуют использовать мягкую губку или микрофибру, чистую воду и слабый напор из шланга.

Солнечные панели не всегда работают эффективнее именно в полуденную жару / Фото: Future Solar and Electric

Агрессивную химию, жесткие щетки и мойки высокого давления применять не советуют, поскольку это может повредить поверхность фотоэлементов.

Важно проверять крепления и конструкцию

Владельцам солнечных электростанций рекомендуют регулярно проверять крепления и монтажные конструкции. Под воздействием жары, дождей и ветра крепеж может ослабляться, а металлические элементы подвергаться коррозии.

Особое внимание советуют уделять герметичности креплений на крыше и углу наклона панелей, который напрямую влияет на эффективность генерации.

Что нужно знать о работе инвертора

Не менее важным элементом системы является инвертор — устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный для бытового использования.

Если инвертор перегревается или работает с ошибками, производительность станции может резко упасть. Эксперты советуют следить за индикаторами, очищать вентиляционные отверстия от пыли и устанавливать оборудование в сухом месте, защищенном от прямого солнца.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Кроме того, необходимо контролировать состояние кабелей и соединений. Поврежденная изоляция, окисление контактов или попадание влаги способны привести к короткому замыканию и потере части произведенной энергии.

Как снизить нагрузку на энергосистему летом

Еще одним важным фактором остается правильное использование электроэнергии в течение дня. Владельцам солнечных панелей советуют включать энергоемкие приборы именно в часы активного солнца, чтобы сразу потреблять произведенную электроэнергию и уменьшать вечернюю нагрузку на сеть.

По словам специалистов, сочетание солнечных панелей с системами хранения энергии позволяет частично компенсировать нехватку генерации ночью или в пасмурную погоду. Это помогает повысить устойчивость энергосистемы и снизить риск массовых отключений летом.

Ранее Главред писал о том, что мужчина, который дважды устанавливал солнечные панели, рассказал о чем пожалел. Он объяснил, почему выбрал бы другие инверторы и подход к установке системы.

Также сообщалось о том, как правильно использовать солнечные панели. С переходом на новый тип энергии меняется режим потребления. Электрик рассказал, какие ошибки совершают владельцы и как добиться максимальной выгоды.

Об источнике: АО "Черкассыоблэнерго"

АО "Черкассыоблэнерго" — украинская энергетическая компания, занимающаяся распределением электроэнергии на территории Черкасской области. Предприятие обслуживает сотни тысяч потребителей, отвечает за эксплуатацию и модернизацию электросетей, а также публикует графики отключений, новости и сервисы для клиентов на официальном сайте. Компания работает с 1960 года, а ее штаб-квартира расположена в Черкассах.

