Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

Мария Николишин
16 мая 2026, 07:35
Дроны атаковали сразу несколько районов города.
Удар по Харькову / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

  • РФ атаковала Харьков "Шахедами" ночью и утром
  • Пострадали два человека в разных районах города
  • Повреждены метро, троллейбус и остановки общественного транспорта

В ночь на 16 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, ночью враг атаковал Холодногорский и Основянский районы города.

"В результате удара — 1 пострадавшая. Предварительно, у женщины острая реакция на стресс", — написал он.

Уже в 6:27 россияне атаковали центральную часть Харькова в Шевченковском районе.

"Попадание пришлось на дорогу — повреждены два выхода из метро, контактная сеть городского электротранспорта. В результате удара по центральной части города есть один пострадавший. По уточненной информации, также поврежден троллейбус и остановка общественного транспорта", — добавил Терехов.

Позже он уточнил, что в Шевченковском районе также повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях.

Также известно о падении обломков вражеского дрона в Киевском районе. Детали пока выясняются.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия наращивает дроновые атаки

Начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко заявил, что Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины.

По его словам, враг сейчас увеличивает количество дроновых атак.

Он добавил, что украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты готовятся к новым ракетно-дроновым ударам по Украине. Враг хочет нанести удары по "центрам принятия решений".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, но пока Киев не видит признаков подготовки к такому сценарию.

Кроме того, в ночь на 15 мая страна-агрессор Россия снова атаковала Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар. Целью вражеской атаки стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой сектор и предприятия. К сожалению, два человека пострадали.

О личности: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

