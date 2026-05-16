Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

Кратко:
- РФ атаковала Харьков "Шахедами" ночью и утром
- Пострадали два человека в разных районах города
- Повреждены метро, троллейбус и остановки общественного транспорта
В ночь на 16 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову БПЛА типа "Шахед". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, ночью враг атаковал Холодногорский и Основянский районы города.
"В результате удара — 1 пострадавшая. Предварительно, у женщины острая реакция на стресс", — написал он.
Уже в 6:27 россияне атаковали центральную часть Харькова в Шевченковском районе.
"Попадание пришлось на дорогу — повреждены два выхода из метро, контактная сеть городского электротранспорта. В результате удара по центральной части города есть один пострадавший. По уточненной информации, также поврежден троллейбус и остановка общественного транспорта", — добавил Терехов.
Позже он уточнил, что в Шевченковском районе также повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях.
Также известно о падении обломков вражеского дрона в Киевском районе. Детали пока выясняются.
Россия наращивает дроновые атаки
Начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко заявил, что Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины.
По его словам, враг сейчас увеличивает количество дроновых атак.
Он добавил, что украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты готовятся к новым ракетно-дроновым ударам по Украине. Враг хочет нанести удары по "центрам принятия решений".
Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, но пока Киев не видит признаков подготовки к такому сценарию.
Кроме того, в ночь на 15 мая страна-агрессор Россия снова атаковала Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар. Целью вражеской атаки стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой сектор и предприятия. К сожалению, два человека пострадали.
О личности: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.
