Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФ

В РФ сложились "три большие корпорации", между которыми происходят конфликты, считает Александр Морозов.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил о том, что сейчас в РФ есть признаки довольно острых элитных конфликтов.

"Они являются результатом того, что Путин не знает ответа на той развилке, на которой находится, и не дает ясно понять, что он собирается делать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что не видно народного протеста, однако виден элитный конфликт вокруг блокировок.

"Он проявился очень явно. Наталья Касперская, которая много лет оставалась лидером всей ФСБшно-индустриальной группы, обеспечивающей кибербезопасность, публично выступает против второй службы ФСБ. Такого просто никогда не было. Невозможно было представить, что кто-то публично пойдет на такой конфликт", - указал он.

Собеседник отмечает, что на сегодня в РФ сложились "три большие корпорации", между которыми происходят конфликты.

"Это все хорошо знают и много раз обсуждали. Первая — "погоны", то есть разнообразные силовики. Вторая — полчище гражданских администраторов. Третья — то, что раньше называли олигархами, а сейчас уже так не называют, но речь идет о бизнес-среде. Все три среды располагают ресурсами. Именно поэтому сейчас они находятся в остром конфликте. Раньше подобные конфликты Путин микшировал. Он действительно занимал позицию так называемого гаранта — человека, который находится над схваткой и урегулирует интересы. Но война изменила ситуацию, потому что внутри элит возникла новая реальность. Сейчас эти элиты находятся в ситуации, когда каждая из больших групп должна ответить на вопрос: что с ними будет после окончания активной фазы войны? Это непростой вопрос. И те, и другие понимают, что за четыре года войны они адаптировались к чрезвычайной ситуации", - напомнил он.

Аналитик добавил, что рано или поздно в РФ встанет вопрос о том, кто отвечает за последствия неудачной войны.

"В этом сложность конструкции. Мы все правильно говорим, что Путин никогда не закончит войну. Почему он ее не закончит? Потому что надо будет ответить, почему она настолько неудачно завершилась. Для такой большой страны, с такой большой претензией, если все время говорить, что "мы самые великие в мире, нас все уважают, все боятся, на планете есть только три страны — США, Китай и Россия", как постоянно пишут кремлевские политологи, тогда придется отвечать перед всем правящим и активным классом: гражданскими администраторами, силовиками и предпринимателями", - резюмировал Морозов.

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

