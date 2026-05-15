"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

Анна Косик
15 мая 2026, 15:28
Знакомые вспоминают жертву вражеского удара как светлого и жизнерадостного человека.
дмитрий павелко, свеча
Жизнь Дмитрия оборвалась в очень раннем возрасте / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/mihajlo.titik

Кратко:

  • В результате атаки на Киев 14 мая погибли сотрудники Новой почты
  • Среди погибших был полтавчанин Дмитрий Павелко
  • Знакомые Дмитрия вспоминают его как светлого и доброго человека

14 мая страна-агрессор Россия атаковала ракетой жилой дом в Киеве. В результате удара погибли 24 человека, среди которых были сотрудники Новой почты. Об этом компания сообщила в Facebook.

"Мы потеряли двух наших коллег: Дмитрий Павелко — оператор отделения №257, г. Киев; Дмитрий Лепский — оператор отделения №52, г. Киев. Дмитрий погиб вместе с женой Светланой. Это невосполнимая утрата для всей нашей команды. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Дмитрия и Дмитрия", — говорится в сообщении.

новая почта о гибели дмитрия павелко
Сообщение "Новой почты" о гибели сотрудников во время атаки на Киев 14 мая / фото: скриншот

Выяснилось, что Дмитрий Павелко был 23-летним уроженцем Полтавы. Его гибель в результате атаки прокомментировала одноклассница Анна.

"В результате вражеского обстрела Киева погиб наш одноклассник Дмитрий Павелко. Ему было всего 23 года. До сих пор трудно осознать, что человека, с которым тебя связывали годы школьной жизни, воспоминания, детство, больше нет. Просто из-за того, что существует страна, которая ежедневно приносит смерть и разрушение. Еще один человек, который должен был жить, мечтать, строить свое невероятно творческое будущее. Еще одна жизнь, которую унесла война. Покойся с миром, Дим. Светлая память", — написала она.

Сообщение одноклассницы о гибели Дмитрия
Пост одноклассницы о гибели Дмитрия / фото: скриншот

Вспомнил, каким был погибший полтавчанин и учитель Дмитрия Михаил Титик. Он утверждает, что его ученик всегда был улыбчивым и искренним. Дмитрий был чрезвычайно талантливым и светлым.

"Его рисунки были особенными — в них был он сам. Невероятно светлый, добрый, искренний. Он должен был жить. Должен был творить, любить, ошибаться, смеяться, строить свое будущее… Нет правильных слов для этого. Есть только боль, злость и пустота. Трудно что-то говорить, еще труднее осознать... Светлая память тебе, Дима… Легких тебе облаков", — говорится в посте учителя.

Сообщение учителя о гибели Дмитрия
Пост учителя о гибели Дмитрия / фото: скриншот

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Главред писал, что, по словам эксперта Олега Жданова, Россия могла воспользоваться периодом так называемого "перемирия" для накопления ресурсов и подготовки к дальнейшим ударам.

Во время массированной атаки 14 мая оккупанты почти не использовали ракеты типа "Калибр", "Искандер-К" и "Кинжалы". Поэтому новые массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 14 мая — что известно

Напомним, Главред писал , что в Киеве в результате попадания ракеты в жилой дом обрушились конструкции с первого по девятый этаж. Известно о десятках погибших и раненых.

Впоследствии стало известно, что от российской ракеты, попавшей в многоэтажку на Дарнице, погибла 12-летняя Любава Яковлева, отец которой погиб в бою в 2023 году.

Ранее также сообщалось, что во время атаки на Киев погиб бывший хоккеист Юрий Орлов вместе со своей девушкой. Тела погибших нашли на месте разборки завалов разрушенного дома.

Об источнике: "Новая почта"

"Новая почта" — украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем Вишняк

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

