Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметолога

Кристина Трохимчук
15 мая 2026, 16:11
Стилист Яна Марковская рассказала, какие очки стоит покупать на долгие годы и как правильно подобрать форму под тип лица.
Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, sahinkssecret, amymdodgee

Вы узнаете:

  • Какие солнцезащитные очки будут актуальны летом 2026 года
  • Как выбрать солнцезащитные очки под форму лица
  • Какие очки создают эффект лифтинга

Если вы ищете солнцезащитные очки, которые будут работать на ваш имидж годами, стоит обратить внимание на проверенную классику. Главред расскажет о трендах очков на лето, которые не теряют актуальности даже через десятки лет.

Как подобрать солнцезащитные очки — главные советы

Стилист Яна Марковская советует не гнаться за кратковременными микротрендами, а выбирать формы, которые гармонично подчеркивают черты лица.

"Не ищите трендовые очки. Выбирайте те, которые подчеркнут ваши черты, потому что именно это работает на ваш стиль годами", — отмечает эксперт.

Чтобы понять, как подобрать солнцезащитные очки, стоит обратить внимание на несколько важных деталей:

  1. форма оправы должна уравновешивать черты лица;
  2. очки не должны полностью перекрывать брови;
  3. слишком массивные оправы могут утяжелять лицо;
  4. классические формы всегда выглядят дороже;
  5. базовые цвета оправ легче интегрировать в гардероб.
Солнцезащитные очки под тип лица
Солнцезащитные очки под тип лица / фото: pinterest.com, dontbothertoknock

Wayfarer — универсальная классика

Одной из самых надежных моделей стилистка Яна Марковская называет очки Wayfarer. Это форма с толстой оправой и слегка трапециевидным силуэтом, которая впервые появилась еще в 1950-х годах.

"Подходят большинству типов лица, поэтому регулярно возвращаются в топ независимо от сезона", — объясняет Яна Марковская.

Именно поэтому такие очки считаются одной из лучших инвестиций в гардероб. Они легко сочетаются как с casual-образами, так и с более классическим стилем.

Солнцезащитные очки Wayfarer
Солнцезащитные очки Wayfarer / фото: pinterest.com, ikadyrbekovna

Кошачий глаз — очки с эффектом лифтинга

Еще одна форма, которая стабильно возвращается в моду, — кошачий глаз. Именно эти очки с эффектом лифтинга стилистка называет одними из самых женственных моделей.

"Углы вверх мгновенно открывают взгляд и делают лицо свежее, даже если вы устали", — говорит эксперт.

Секрет в том, что линия оправы повторяет естественный изгиб бровей, благодаря чему лицо визуально выглядит более подтянутым. Именно поэтому форма "кошачий глаз" остается одним из главных трендов среди солнцезащитных очков 2026 года.

Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки "кошачий глаз" / фото: pinterest.com, meghetydono

Круглые очки — интеллектуальный стиль

Круглые оправы стилистка называет архетипической формой, которая существует уже более 100 лет. Такие модели ассоциируются с богемной эстетикой, творчеством и интеллектуальным стилем.

"Эти вещи — это инвестиция. Они не надоедают, потому что подчеркивают ваши черты, а не закрывают их временным декором", — объясняет Яна Марковская.

Такие модные женские очки помогают сделать образ более дорогостоящим и продуманным.

Круглые солнцезащитные очки
Круглые солнцезащитные очки / фото: pinterest.com, fawnmuse90s

Именно правильно подобранные очки могут не только защищать от солнца, но и полностью менять восприятие образа.

Солнцезащитные очки — рейтинг стилистки Яны Марковской:

@gozhe_style Ваши очки — это деньги на ветер или инвестиция? ??️ Хватит покупать хайп на один сезон! ? Вот 3 формы, которые выглядят "на миллион" независимо от года на календаре: ✅ Wayfarer — база, подходящая всем. ✅ Cat-eye — легальный "фейслифтинг" без уколов. Поднимает уголки глаз и делает взгляд утонченным. ✅ Round — для тех, кто ценит интеллект и артистический вайб в стиле. ? Секрет: "кошачий глаз" идеально дублирует линию брови. Это самый быстрый способ выглядеть свежо и собранно за 2 секунды. ? Здесь мы формируем гардероб профессионально и без пафоса. Какая форма ваша любимая?? #очки#стильно#тренды#советыстилиста#очки♬ оригинальная аудиозапись — ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

Об авторе: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

мода
