Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

Злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

В Хмельницкой области расстреляли полицейских

В Хмельницкой области неизвестный расстрелял полицейских и скрылся. Правоохранители разыскивают нападавшего. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о стрельбе в Хмельницкой области

Стрельба произошла 15 мая в селе Терловка Летичевской территориальной общины. Правоохранители проверяли документы у водителя. Оказалось, он был лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

В этот момент мужчина достал оружие и выстрелил в полицейских. Один из правоохранителей погиб, второй получил телесные повреждения. После этого злоумышленник скрылся.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию. На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются", — говорится в сообщении.

Сколько оружия у украинцев — что говорят в полиции

В распоряжении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Однако сложно определить точное количество незарегистрированного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в 2022–2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи прочего огнестрельного оружия. Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Выговский отметил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Стрельба в Киеве - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба — водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Во время штурма стрелок был убит бойцами спецназа КОРД.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта.

