Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

Алексей Тесля
19 апреля 2026, 20:12
Стрелок – уроженец Москвы, служил в Вооруженных силах Украины с 1992 года, в основном в Одесской области.
Screenshot
Появились подробности о теракте в Киеве / Коллаж: Главред, фото: NV, скриншот

Главное:

  • Мужчина, совершивший теракт в Киеве, ранее привлекался к ответственности
  • Кровавая стрельба началась после бытового конфликта – ссоры между соседями
  • Террорист взял оружие, поджег квартиру и направился к супермаркету

У мужчины, совершившего теракт в Киеве 18 апреля, не было украинского гражданства, но утверждать, что он был вражеским агентом, пока рано – это должна проверить Служба безопасности Украины.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, стрелок – уроженец Москвы, служил в Вооруженных силах Украины с 1992 года, в основном в Одесской области в автомобильных войсках. Глава Нацполиции уточнил, что этот мужчина вышел на пенсию в 2005 году, после этого выезжал в РФ, а с 2017 года жил в Бахмуте.

видео дня

По его словам, правоохранители проанализировали страницы этого мужчины в соцсетях. "Взгляды у него негативные… Нельзя сказать, что он был на стороне Украины", – подчеркнул глава Нацполиции.

Также он добавил, что соседи характеризуют этого мужчину как человека скрытного. "Родственников у него мы не видим вообще – ни детей, ни жены".

Также глава Нацполиции добавил, что мужчина, совершивший теракт, ранее привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений, в суде произошло примирение сторон, и это стало основанием для закрытия уголовного производства, поэтому разрешение на владение оружием также было выдано.

В настоящее время, как отметил Выговский, изучается медицинская документация о психическом здоровье подозреваемого, которая стала основанием для выдачи ему разрешения на оружие.

"Не было каких-либо оснований, чтобы он попадал в поле зрения и были основания лишить его права на пользование оружием", – подчеркнул глава Нацполиции.

Комментируя, рассматривается ли версия о том, что этот мужчина мог быть вражеским агентом, Выговский подчеркнул, что сейчас дело расследует СБУ.

"Они (СБУ) как раз будут все эти вопросы изучать. Возможно и такое", – сказал он.

Также Выговский добавил, что, удерживая заложников, никаких конкретных требований этот мужчина не выдвигал.

"Далее мы (полиция) проанализируем ошибки… Мы хотим донести все до общества, чтобы люди понимали: что мы предпринимаем определенные шаги, серьезно этим занимаемся", – сказал глава Нацполиции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о репутационных потерях полиции и мерах, которые будут приняты в связи с этим.

Глава Нацполиции также заверил, что обучение полицейских проходит постоянно. Он добавил, что подчеркивает подчиненным важность применения оружия при наличии законных оснований и существующей угрозы гражданам или самим полицейским.

Подробности теракта в Киеве: что известно

Вызов в полицию, связанный с действиями мужчины, совершившего в субботу теракт в Киеве, изначально касался бытового конфликта – ссоры между соседями, отмечает Выговский.

По его словам, сначала вызов поступил в полицию из-за конфликта между гражданами на улице. "Полицейские сначала прибыли просто как на бытовую ссору", – сказал Выговский.

Он уточнил, что у стрелка при себе был травматический пистолет. "Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт… после чего забежал в свою квартиру, взял то оружие, с которым затем пошел в супермаркет, и поджег квартиру, облив жидкостью", – рассказал руководитель Нацполиции.

"Поэтому, когда полицейские ехали на вызов, они не понимали, что там происходит именно такая ситуация", – отметил он.

Отвечая на вопрос, получил ли мальчик ранение именно от травматического оружия, Выговский сказал: "Скорее всего, да".

Что предшествовало

Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева 18 апреля произошла стрельба, в результате которой погибли 6 человек. Полиция проводила спецоперацию по задержанию нападавшего, в ходе которой он был ликвидирован.

По данным правоохранителей, стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы, гражданин Украины, который ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а впоследствии – в Голосеевском районе столицы. По информации МВД, он использовал зарегистрированное оружие.

Теракт в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах. В Киеве, в Голосеевском районе, посреди дня произошла стрельба.

Позднее стали известны подробности стрельбы в Киеве. Злоумышленник расстрелял людей из автоматического оружия.

Напомним, Главред писал о том, что появились новые подробности о стрельбе в Киеве. Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло.

Больше новостей:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Национальная полиция Стрельба в Киеве 18 апреля
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
20:12Украина
Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕС

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕС

19:11Мнения
Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

18:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Последние новости

20:16

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

20:12

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

19:45

Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

19:11

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

19:11

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
19:02

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специейВидео

18:56

"Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

18:38

Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

Реклама
17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

Выстрелы на улицах Чернигова: полиция задержала мужчину, что известноФото

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

Реклама
16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

Реклама
11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять