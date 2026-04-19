Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

Появились подробности о теракте в Киеве

У мужчины, совершившего теракт в Киеве 18 апреля, не было украинского гражданства, но утверждать, что он был вражеским агентом, пока рано – это должна проверить Служба безопасности Украины.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, стрелок – уроженец Москвы, служил в Вооруженных силах Украины с 1992 года, в основном в Одесской области в автомобильных войсках. Глава Нацполиции уточнил, что этот мужчина вышел на пенсию в 2005 году, после этого выезжал в РФ, а с 2017 года жил в Бахмуте.

По его словам, правоохранители проанализировали страницы этого мужчины в соцсетях. "Взгляды у него негативные… Нельзя сказать, что он был на стороне Украины", – подчеркнул глава Нацполиции.

Также он добавил, что соседи характеризуют этого мужчину как человека скрытного. "Родственников у него мы не видим вообще – ни детей, ни жены".

Также глава Нацполиции добавил, что мужчина, совершивший теракт, ранее привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений, в суде произошло примирение сторон, и это стало основанием для закрытия уголовного производства, поэтому разрешение на владение оружием также было выдано.

В настоящее время, как отметил Выговский, изучается медицинская документация о психическом здоровье подозреваемого, которая стала основанием для выдачи ему разрешения на оружие.

"Не было каких-либо оснований, чтобы он попадал в поле зрения и были основания лишить его права на пользование оружием", – подчеркнул глава Нацполиции.

Комментируя, рассматривается ли версия о том, что этот мужчина мог быть вражеским агентом, Выговский подчеркнул, что сейчас дело расследует СБУ.

"Они (СБУ) как раз будут все эти вопросы изучать. Возможно и такое", – сказал он.

Также Выговский добавил, что, удерживая заложников, никаких конкретных требований этот мужчина не выдвигал.

"Далее мы (полиция) проанализируем ошибки… Мы хотим донести все до общества, чтобы люди понимали: что мы предпринимаем определенные шаги, серьезно этим занимаемся", – сказал глава Нацполиции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о репутационных потерях полиции и мерах, которые будут приняты в связи с этим.

Глава Нацполиции также заверил, что обучение полицейских проходит постоянно. Он добавил, что подчеркивает подчиненным важность применения оружия при наличии законных оснований и существующей угрозы гражданам или самим полицейским.

Подробности теракта в Киеве: что известно

Вызов в полицию, связанный с действиями мужчины, совершившего в субботу теракт в Киеве, изначально касался бытового конфликта – ссоры между соседями, отмечает Выговский.

По его словам, сначала вызов поступил в полицию из-за конфликта между гражданами на улице. "Полицейские сначала прибыли просто как на бытовую ссору", – сказал Выговский.

Он уточнил, что у стрелка при себе был травматический пистолет. "Он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт… после чего забежал в свою квартиру, взял то оружие, с которым затем пошел в супермаркет, и поджег квартиру, облив жидкостью", – рассказал руководитель Нацполиции.

"Поэтому, когда полицейские ехали на вызов, они не понимали, что там происходит именно такая ситуация", – отметил он.

Отвечая на вопрос, получил ли мальчик ранение именно от травматического оружия, Выговский сказал: "Скорее всего, да".

Что предшествовало

Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева 18 апреля произошла стрельба, в результате которой погибли 6 человек. Полиция проводила спецоперацию по задержанию нападавшего, в ходе которой он был ликвидирован.

По данным правоохранителей, стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы, гражданин Украины, который ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а впоследствии – в Голосеевском районе столицы. По информации МВД, он использовал зарегистрированное оружие.

