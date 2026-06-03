Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

Правильная стирка полотенец — задача непростая. Жирные мыльные отложения сложно удалить.

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Как правильно стирать полотенца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Остатки мыла и смягчителя постепенно забивают волокна

Использование одного средства позволяет полностью очистить полотенца

Многие не подозревают, что обычное использование кондиционера для белья при стирке может серьезно повлиять на гигиену полотенец.

Остатки мыла и смягчителя постепенно забивают волокна, создавая невидимый воскообразный налёт, пишет Express.

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Со временем это делает полотенца жёсткими, вызывает затхлый запах и снижает их впитывающую способность.

Правильная стирка полотенец — задача непростая. Жирные мыльные отложения сложно удалить, и многие привычные методы требуют агрессивной химии, которая может повредить ткань или изменить её цвет.

Сила кальцинированной соды

Кальцинированная сода (она же карбонат натрия или кристаллы соды) — натуральное средство с высокой щелочностью, способное легко разрушать остатки кондиционера и другие масляные налёты.

Использование этого средства позволяет полностью очистить полотенца от загрязнений, возвращая им мягкость, свежесть и отличную впитываемость. При этом многократная стирка не нужна — полотенца выглядят как новые после каждого цикла.

/ Инфографика: Главред

Инструкция по стирке полотенец с кальцинированной содой

Сортировка белья: Стирайте полотенца отдельно от другой одежды. Одежда оставляет ворс, который легко прилипает к полотенцам.

Добавление средства: Положите полотенца в стиральную машину и добавьте около 120 мл кальцинированной соды прямо в барабан. Немного стирального порошка можно положить в отсек для моющих средств, но от кондиционера лучше отказаться, чтобы не образовывались новые мыльные отложения.

Выбор температуры: Стирайте при 60–90°C, чтобы эффективно удалить бактерии и загрязнения.

Дополнительное полоскание: После основного цикла включите дополнительное полоскание, чтобы полностью смыть остатки мыла.

Сушка: После стирки сушите полотенца на улице под солнцем или в сушилке на среднем режиме.

После такой обработки полотенца станут мягкими, свежими и полностью готовыми к использованию — будь то пляжный отдых или банные процедуры дома.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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