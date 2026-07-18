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Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число

Алексей Тесля
18 июля 2026, 18:41
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РФ наносит удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским объектам.
Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число
РФ атакует ракетами разных типов / Колаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Главное:

  • Россия располагает значительными запасами различных типов ракет
  • РФ наносит удары по объектам критической инфраструктуры

С начала июня российские войска осуществили по территории Украины свыше двухсот ракетных пусков, во время массированных атак противник активно применял баллистическое вооружение.

РФ наносит удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским объектам, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в комментарии NV.

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По информации украинской разведки, по состоянию на середину июля Россия располагает значительными запасами различных типов ракет. В частности, в арсенале остаются более 100 баллистических ракет комплекса "Искандер-М", около 60 крылатых ракет "Искандер-К", а также примерно 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Кроме того, российские войска имеют более 450 крылатых ракет "Калибр" и свыше 600 ракет "Оникс". Для стратегической авиации, по данным ГУР, предусмотрено около 100 ракет Х-101, которые могут применять самолеты Ту-95 и Ту-160.

Разведка также оценивает запасы крылатых ракет Х-32, предназначенных для бомбардировщиков Ту-22, более чем в 250 единиц. Количество гиперзвуковых ракет "Циркон", согласно приведенным данным, превышает 120 единиц.

Помимо вооружения собственного производства, Россия, как отмечается, располагает примерно 50 баллистическими ракетами KN-23, поставленными Северной Кореей.

Отдельно сообщается о наличии более 400 управляемых ракет РМ-48У, используемых в зенитных комплексах С-300 и С-400. Также, по данным украинской разведки, в распоряжении российских войск остается ограниченный запас управляемых авиационных ракет Х-69 для самолетов семейства Су.

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/ Инфографика: Главред

Жданов оценил угрозу ударов РФ по украинским городам

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия расширяет возможности применения FPV-дронов, используя их для атак на значительно большем расстоянии от линии фронта. По его мнению, в перспективе такие беспилотники могут представлять угрозу не только для прифронтовых районов, но и для крупных украинских городов.

Эксперт допустил, что при определенных технических условиях в зоне потенциального поражения могут оказаться Киев, Днепр и другие населенные пункты, расположенные далеко от передовой.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - говорит он.

Вместе с тем Жданов подчеркнул, что для широкомасштабного применения подобных систем России необходимо наладить их серийное производство и обеспечить подготовку достаточного количества операторов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред писал, что оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Одессы. Повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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