Увидела ценник и замерла: находка из секонд-хенда принесла женщине $9000

Редкий гарнитур Broyhill Brasilia стоимостью 115 долларов оказался ценной находкой. После восстановления мебель продали за 9 тысяч долларов.

https://glavred.info/oddities/uvidela-cennik-i-zamerla-nahodka-iz-sekond-henda-prinesla-zhenshchine-9000-10781507.html Ссылка скопирована

Эрин Шуфорд уже более пяти лет занимается реставрацией и перепродажей винтажной мебели / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@refurbishedish

Вы узнаете:

Как винтажная мебель принесла неожиданную прибыль

Почему мебель 1962 года до сих пор высоко ценится

Что помогло продать гарнитур менее чем за сутки

Жительница Флориды (США) Эрин Шуфорд обнаружила в комиссионном магазине редкий мебельный гарнитур Broyhill Brasilia, который продавался всего за 115 долларов (примерно 5100 гривен). По словам женщины, полный комплект такой мебели может стоить несколько тысяч, поэтому находка стала для нее настоящей удачей.

После покупки она потратила около 50–60 часов на профессиональную реставрацию гарнитура. В результате мебель удалось продать менее чем за сутки за 9 тысяч долларов (примерно 400 тысяч гривен), а саму находку женщина назвала лучшей за всю свою карьеру. Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Увидела редкую мебель благодаря звонку подруги

Эрин Шуфорд уже более пяти лет занимается реставрацией и перепродажей винтажной мебели. По ее словам, сменить профессию она решила после рождения второго ребенка, когда захотела работать из дома. Сначала это было хобби, но вскоре оно превратилось в полноценный бизнес.

Гарнитур продавался всего за 115 долларов (примерно 5100 гривен) / Фото: tiktok.com/@refurbishedish

Недавно подруга позвонила ей в панике после того, как заметила в комиссионном магазине необычный спальный гарнитур. Шуфорд не сразу ответила на звонок, однако фотографии заставили ее быстро передумать.

"Когда я открыла сообщение, у меня чуть не выпал телефон из рук", - рассказала американка.

Почему мебель оказалась настолько ценной

Речь шла о гарнитуре Broyhill Brasilia - одной из самых известных и коллекционных серий мебели в стиле mid-century modern. Линейка была выпущена в 1962 году и вдохновлена архитектурой бразильской столицы Бразилиа.

На реставрацию ушло около 50-60 часов / Фото: tiktok.com/@refurbishedish

Эти предметы ценятся за массив орехового дерева, узнаваемые арочные ручки и оригинальный геометрический дизайн. Из-за ограниченного периода производства мебель сегодня считается редкостью.

По словам Шуфорд, отдельные предметы серии могут стоить более тысячи долларов, а полный комплект в хорошем состоянии оценивается в сумму от 7 до более чем 10 тысяч долларов.

Цена в магазине стала полной неожиданностью

Опасаясь, что редкий гарнитур уже оценили по достоинству, женщина ожидала увидеть высокий ценник. Однако стоимость оказалась совершенно иной.

Комплект продавался всего за 115 долларов (примерно 5100 гривен).

Мебель удалось продать менее чем за сутки за 9 тысяч долларов (примерно 400 тысяч гривен) / Фото: tiktok.com/@refurbishedish

Шуфорд сразу попросила подругу приобрести мебель, а уже на следующий день самостоятельно забрала покупку.

"Таких друзей невозможно не любить", - призналась она.

На реставрацию ушло около 60 часов

Восстановление мебели оказалось длительным процессом. Шуфорд полностью обновила покрытие, выполнила окрашивание, герметизацию и нанесла защитные слои с использованием профессиональных материалов для реставрации.

По ее оценке, работа заняла примерно 50–60 часов.

Результат превзошел ожидания. После завершения реставрации гарнитур выставили на продажу через Facebook Marketplace, где покупатель нашелся менее чем за 24 часа.

Смотрите в видео о том, как американка реставрировала винтажный гарнитур:

@refurbishedish Would you grab this for $115? Pretty sure I cashed in lifetime karma points for this, because they were absolutely pristine under the paint. I followed the base tutorial on YouTube from @The Colibrí Design ♬ original sound - Erin • Refurbishedish

"Лучшая находка за всю жизнь"

За годы работы женщина находила немало ценных предметов, однако именно этот комплект она считает самым удачным.

По словам Шуфорд, она даже думала оставить мебель себе, но гарнитур не подходил к интерьеру ее дома. В итоге она решила продать его, хотя признается, что, вероятно, еще долго будет жалеть об этом.

Главный совет тем, кто мечтает о подобных находках, по мнению реставратора, - постоянно изучать рынок, разбираться в особенностях винтажной мебели и регулярно посещать комиссионные магазины и площадки с объявлениями.

Ранее Главред писал о том, что подвал ювелирного магазина скрывал сокровища. В подвале сохранились сотни винтажных предметов, забытых на долгие годы.

Также стало известно о том, что семья узнала себя на фото в чужом доме. Неожиданная находка быстро стала вирусной в TikTok и вызвала бурное обсуждение в сети.

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред