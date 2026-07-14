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Одежда в секонд-хендах разочаровывает покупателей: что изменилось

Константин Пономарев
14 июля 2026, 18:13
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Секонд-хенды все чаще критикуют за завышенные цены. Рост расходов и новая система оценки товаров меняют привычный формат покупок.
Одежда в секонд-хендах разочаровала покупателей
Одежда в секонд-хендах разочаровала покупателей / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@charityshoplife

Вы узнаете:

  • Что заставляет покупателей отказываться от секонд-хендов
  • Почему поиск вещей по выгодной цене стал сложнее
  • Почему все больше людей выбирают покупки онлайн

Несмотря на растущую популярность осознанного потребления и вещей с историей, многие благотворительные магазины сталкиваются со снижением интереса покупателей. По словам поклонницы секонд-хендов Даниэль, главной причиной становятся цены, которые все чаще вызывают недоумение у посетителей.

Девушка, ведущая TikTok Charity Shop Life, рассказала, что регулярно слышит одну и ту же жалобу от людей, которые перестали посещать благотворительные магазины или делают это значительно реже.

видео дня

Что не так с ценами

В одном из своих видео Даниэль заявила, что секонд-хенды переживают непростые времена, хотя интерес к подержанной одежде и борьбе с быстрой модой продолжает расти.

В качестве примера она показала джинсовую куртку Armani, выставленную на продажу за 100 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч гривен). По ее словам, вещь находилась далеко не в идеальном состоянии, однако цена оказалась сопоставимой со стоимостью качественной одежды на вторичном рынке.

Джинсовая куртка Armani
Джинсовая куртка Armani / Фото: tiktok.com/@charityshoplife

По мнению блогера, благотворительные магазины напрямую конкурируют с онлайн-площадками вроде Vinted, но сами проигрывают из-за собственной ценовой политики. Девушка считает, что покупатели готовы потратить время на поиск вещей в магазине только в том случае, если действительно ощущают выгоду от покупки.

Новая ценовая политика меняет рынок

Онлайн-платформы позволяют быстро найти нужную вещь, сравнить предложения и оформить доставку домой, тогда как посещение магазина требует больше времени и не гарантирует удачной находки.

Даниэль подчеркивает, что понимает главную задачу благотворительных магазинов
Даниэль подчеркивает, что понимает главную задачу благотворительных магазинов / Фото: tiktok.com/@charityshoplife

При этом Даниэль подчеркивает, что понимает главную задачу благотворительных магазинов, которой остается сбор средств на добрые дела, а не продажу вещей по минимальным ценам. Однако, по ее мнению, более доступная стоимость товаров могла бы привлечь больше покупателей и в итоге увеличить общий объем выручки.

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также сообщалось о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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