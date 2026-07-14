Не отравляет урожай и уничтожает вредителей: чем обработать огород в июле, наилучший метод

Уже через 2 дня после такой обработки садоводы смогут без опасений употреблять урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-otravlyaet-urozhay-i-unichtozhaet-vrediteley-chem-obrabotat-ogorod-v-iyule-nailuchshiy-metod-10780523.html Ссылка скопирована

Обработка сада от вредителей - ошибка в дозировке может стоить урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем обработать сад от вредителей во время плодоношения

Чем опрыскивать помидоры и огурцы

Чем опрыскать деревья от парши и тли летом

Обработка сада и огорода биопрепаратами позволяет уничтожить вредителей и болезни растений без ущерба для уже созревшего урожая. Огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник продемонстрировал баковую смесь из фитоспорина и актофита, которая действует контактно и делает урожай безопасным для употребления уже через два дня после опрыскивания. В сезон, когда помидоры, огурцы и яблоки уже плодоносят, применение химических средств запрещено из-за месячного срока ожидания, поэтому огородники ищут альтернативу.

Для приготовления раствора понадобится 20 литров теплой воды, разделённых на две ёмкости по 10 литров. Сначала в смесь добавляют средство против грибковых заболеваний, а уже потом - препарат против насекомых.

видео дня

Главред выяснил, как приготовить раствор для обработки сада и огорода от вредителей.

Чем обработать сад от болезней: фитоспорин против грибковых заболеваний

Основой баковой смеси стал биологический фунгицид на основе бактерии. В неактивном состоянии она хорошо сохраняется в препарате в виде пасты, а перед использованием её нужно растворить и "разбудить".

"Это биофунгицид. В его основе лежит бактерия Bacillus subtilis, которую ещё называют сеновой палочкой. Она борется со всеми грибковыми заболеваниями, с корневыми гнилями, а также с различными пятнистостями на листьях, например, с паршой на яблоне и другими", - отметил Николай Тертишник.

Раствор на основе такой пасты нельзя хранить дольше одного дня - со временем его эффективность снижается. Сам процесс растворения также имеет свои нюансы, на которых огородник особо остановился.

"Его нужно хорошо прижимать к стенкам емкости, перетирать и перемешивать с водой. Таким образом можно начинать готовить это средство за полчаса до обработки. Если растворить препарат сразу в 10 литрах воды, то на это у вас уйдет минимум час, потому что в большом объеме это сделать очень трудно", - рассказал эксперт.

Смотрите видео о том, чем обработать огород от вредителей в июле:

На 10 литров воды блогер добавляет одну столовую ложку препарата без горки, а весь процесс перемешивания в небольшой емкости занимает примерно пять минут. Нерастворенные остатки со дна банки нужно растереть по стенкам, промыть водой и вылить в общее ведро.

Биологический инсектицид от вредителей: как препарат действует на насекомых

Вторым компонентом баковой смеси стал биопрепарат против насекомых, дозировку которого огородник скорректировал на основе собственного опыта, слегка отклонившись от общих рекомендаций производителя.

"Я его уже неоднократно использовал у себя на участке. Я им очень доволен. И это биологический инсектицид контактного действия", - рассказал Николай Тертишник.

Согласно стандартной инструкции, норма составляет 4 мл на 2 литра воды, однако блогер добавляет 6 мл на 2 литра, то есть в пересчете на 10 литров получается 30 мл препарата. Разбавлять его нужно в небольшой емкости, а уже потом вливать в общий объем вместе с прилипателем, без которого средство не удержится на листьях.

Эффективность такого раствора зависит не только от дозировки, но и от способа нанесения. Тертишник подчеркнул, что биологические средства имеют принципиальное отличие от химических в механизме действия.

"Биологические средства не впитываются в листья и в сок. Они находятся только на поверхности и действуют исключительно контактно. Это означает, что там, куда попадет этот раствор, там он и подействует", - пояснил огородник.

Поэтому опрыскивать нужно верхние и нижние части листьев, ствол, а также сами плоды, если на них заметны следы вредителей или болезней. По словам блогера, оптимальная температура воздуха для такой обработки составляет 20–25 градусов, а минимальный порог - плюс 15 градусов. Проводить опрыскивание он советует вечером, когда солнце уже садится, или сразу после захода - это дает около часа видимости для работы, а полезные бактерии при этом не погибают от прямых лучей.

Когда обрабатывать сад от вредителей: сроки ожидания урожая

Главное преимущество такого подхода для тех, кто уже ждет спелых плодов, - короткий срок до безопасного употребления урожая. Заметный результат против насекомых появляется не сразу, а через несколько часов.

"Эффект от действия биопрепарата можно увидеть примерно через 6 часов. Вредители будут сидеть на листьях, но они уже не будут двигаться, потому что это средство воздействует на нервную систему, а также на кишечник. Они просто не могут двигаться и питаться", - отметил Тертишник.

По словам огородника, через два-три дня насекомые гибнут от голода и падают с листьев. И именно короткий срок разложения отличает биологические препараты от химических средств.

"Сроки ожидания после применения биопрепаратов составляют всего 2 дня. Через 2 дня такое средство полностью разлагается и уже не наносит вреда ни вредителям, ни вам, ни самому урожаю", - подчеркнул эксперт.

Через два дня можно употреблять и урожай, обработанный биофунгицидом, предварительно промыв плоды проточной водой. Химические препараты, напротив, требуют месячного срока ожидания, поэтому их нельзя использовать, когда на растениях уже есть плоды.

Количество обработок биопрепаратами за сезон ничем не ограничено, однако периодичность, по словам огородника, имеет значение для стабильного результата.

"Биопрепараты нужно начинать применять, как только вы заметите первые признаки болезней или вредителей, а количество обработок за сезон не ограничено. Но чтобы не было вредителей и болезней, нужно повторять эту обработку один раз в 12 дней. Тогда ваш урожай будет экологически чистым и вкусным", - посоветовал Николай Тертишник.

Чем весной опрыскивать деревья от вредителей и болезней / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты ухода за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред