"Россиянам пора улепетывать": Курносова предупредила о мрачном будущем Крыма

За любую кражу приходится платить, уверена секретарь Форума российской оппозиции.

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В Крыму назревает новый кризис, считает Ольга Курносова / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/olga.kurnosova.9, УНИАН

О чем рассказала Ольга Курносова:

Из-за провала туристического сезона регион ждет жесткий кризис

За кражу украинских территорий Москве придется дорого заплатить

Нарушение Путиным границ 1991 года разрушает саму Россию

Россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься об отъезде, поскольку ситуация на полуострове продолжает ухудшаться. Помимо топливного кризиса, в Крыму уже возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а впереди, по ее мнению, полуостров ждет еще и серьезный экономический кризис. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

По ее словам, согласно международному праву, Крым остается частью Украины, поэтому имущество, приобретенное там после аннексии, может оказаться под угрозой. Она считает, что многие россияне, переехавшие на полуостров после 2014 года, не учли этих рисков.

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"И сейчас перед ними стоит вопрос: оставаться ли в Крыму, рискуя в том числе собственной жизнью", - сказала она.

Отдельно она обратила внимание на экономическую ситуацию в Крыму. По ее словам, многие жители полуострова традиционно зарабатывали на туризме, однако из-за фактического срыва туристического сезона они могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Курносова также раскритиковала распространенные в России утверждения о том, что Крым был "подарен" Украине.

"Когда нам пытаются рассказать, что Хрущев "подарил" Крым Украине, нужно вспомнить, почему это произошло. Потому что чисто административно в Крыму всегда были проблемы с водой. И чтобы их решать, было удобно административно подчинить Крым Украинской ССР. Поэтому это вовсе не был "подарок", как нам пытаются преподнести, а обычное управленческое решение", - объяснила она.

Курносова также заявила, что нарушение Россией международно признанных границ 1991 года ставит под сомнение стабильность самой Российской Федерации. По ее мнению, отказ признавать эти границы создает долгосрочные юридические и политические проблемы.

"Когда Путин нарушает границы 1991 года, он фактически делает из Российской Федерации failed state. Границы 1991 года – это международно признанные границы не только Украины, но и самой Российской Федерации. И когда ты перестаешь их признавать, ты перестаешь признавать и собственные границы. После этого могут возникать самые разные проблемы", - подчеркнула оппозиционер.

Курносова провела параллель с Северным Кипром, который никем не признан и считается "серой зоной". По ее словам, ситуация может измениться в любой момент, и собственность, приобретенная там, может не достаться детям и внукам людей, которые там живут.

"То же самое касается и Крыма. За любую кражу рано или поздно приходится платить. Даже если тебе удается как-то "отпетлять", то твоим детям точно придется за это расплачиваться. Сейчас россияне уже начали с этим сталкиваться. Кто-то из них уже понял, что из Крыма пора улепетывать", - подчеркнула она.

Крыму грозит экономический кризис

Многие крымчане всегда жили на полуострове за счет туризма. Поскольку туристический сезон провален, у них возникнет вопрос, на что жить дальше.

"Экономический удар близок, но в полной мере крымчане его еще не почувствовали", - считает Курносова.

Она не исключает, что многие жители Крыму могут жалеть о том, что поддержали аннексию полуострова.

"Хочу напомнить, что в украинском Крыму было прекрасно (…) До обострения отношений в Украину можно было въезжать даже по внутреннему российскому паспорту, и там даже принимали российские рубли. Все остальное было выдумано путинской пропагандой, чтобы улучшить внутреннюю ситуацию и повысить рейтинг Путина. В 2014 году Путину действительно удалось поднять рейтинги, но за все приходится платить. И сейчас за это воровство и убийства на войне платят и россияне, приехавшие туда после аннексии, и Путин, и крымчане", - резюмировала Курносова.

Смотрите видео - Интервью Ольги Курносовой Главреду, в котором она рассказала, стоит ли россиянам уезжать из Крыма:

Жданов предупредил о россиян в Крыму о будущей депортации

Россияне, которые переехали в оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров, однако это "окно возможностей" может закрыться после разрушения Крымского моста. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам эксперта, пока Крымский мост остается функционирующим, жители полуострова могут вывезти имущество, оборудование и вернуться в Россию.

После потери транспортного сообщения через Крымский мост ситуация кардинально изменится. По его мнению, тогда речь будет идти уже о полицейской операции по депортации граждан РФ, которые незаконно переселились в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Причем в данном случае гражданское население – россияне, переехавшие в Крым после 2014-го, – будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Так что у них пока остается окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул Жданов.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Операция Сил обороны в Крыму

Как писал Главред, операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня. По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

Оккупационные власти Крыма ввели чрезвычайное положение на фоне ударов Украины по военным и логистическим объектам на полуострове. После перебоев с электроэнергией, топливом и движением через Керченский мост часть людей начала покидать оккупированный регион.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

Оккупированный Крым, который Кремль долгие годы позиционировал как неприкосновенный форпост своей военной мощи, стремительно превращается из главного достижения российского диктатора Владимира Путина в критическую уязвимость РФ. Об этом пишет издание Politico.

Полуостров изначально задумывался Москвой как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и символ имперских амбиций российского президента. Однако сейчас эти планы находятся под угрозой.

Журналисты отмечают: война в Украине началась с аннексии полуострова в 2014 году и закончится именно в Крыму.

"Крым - это золотой ключ к имперским амбициям России", - заявил Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного управления разведки Украины.

Загороднюк считает, что у Украины есть примерно год, чтобы развить технологическое превосходство, которое сейчас позволяет оказывать давление на Россию.

"Конечно, [Россия] в конце концов скопирует нас. Мы, безусловно, не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.

Хотя Украина надеется сделать удержание полуострова еще более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержать его, вероятно, будет так же сложно и дорого.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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