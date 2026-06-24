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"Россия будет вынуждена выбрать мир": Зеленский сделал громкое заявление об операции в Крыму

Юрий Берендий
24 июня 2026, 21:49обновлено 24 июня, 22:24
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Дальнобойные удары, дефицит в более чем 60 регионах РФ и перебрасывание сотен систем ПВО под Москву могут усилить давление на Кремль и изменить ход войны.
Зеленский сделал громкое заявление об операции в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Наша операция в Крыму четко просчитана и дает результат
  • Оружие партнеров заставит Россию оперативно выбрать мир
  • Путин стянул сотни систем ПВО под Москву, Валдай и Керчь

Украина продолжает усиливать давление на военную инфраструктуру РФ и рассчитывает, что поддержка партнеров позволит создать условия, при которых Кремль не сможет затягивать войну. В то же время операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, которое транслировал Офис президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что одной из ключевых задач является создание для агрессора ощутимых последствий его действий, чтобы война перестала оставаться для российского общества чем-то далеким.

видео дня

"Важно, чтобы россияне чувствовали, что эта война существует. И существует именно из-за них. Во-первых, у оккупанта очень ощутимые потери на нашей земле, которая сейчас находится под российским флагом. Российская военная логистика на временно оккупированной территории Украины и само пребывание оккупантов там чрезвычайно затруднены. Это правильный сигнал России. Сигнал о том, что России точно не удастся безнаказанно и легко украсть землю украинского народа и любого другого народа из тех, кому сейчас угрожают российские амбиции", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, современные технологии кардинально меняют условия ведения войны и делают удержание захваченных территорий все более сложным для оккупационных сил.

"Современные технологии делают оккупацию чрезвычайно тяжелой для оккупанта. И, возможно, самой тяжелой за всю историю. Украина будет и дальше укреплять нашу технологическую базу. Я благодарю всех разработчиков и всех наших производителей", — сказал он.

Отдельно Зеленский остановился на ситуации на юге страны и заявил, что Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

"На юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях мы не позволяем России использовать наши земли как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную. Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как операция проходит, это полностью доказывает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится у Украины, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир", — заявил президент.

G 7 Инфографика
G-7 / Инфографика: Главред

Президент также сообщил о результатах работы украинской разведки и дальних ударах по военным объектам РФ. По его словам, украинские силы наносят удары по арсеналам, предприятиям оборонной промышленности, логистическим узлам, центрам связи, а также объектам топливной инфраструктуры на значительном расстоянии от линии фронта.

"Наш план давления болезненно воспринимается российским руководством. Мы поражаем арсеналы вблизи Петербурга, уничтожено значительное количество боеприпасов Балтийского флота. Были подобные поражения и на других направлениях. Мы наносим удары по военным производствам, таким как завод по производству критически важных компонентов для ракет в Воронеже. Также подтверждены поражения газовых объектов в Оренбургской области. Это более 1200 километров от фронта", — сообщил Зеленский.

В то же время, по словам главы государства, Москва уже вынуждена перебрасывать значительные силы противовоздушной обороны для защиты ключевых объектов и руководства страны.

"Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и под путинский мост через Керченский пролив больше средств ПВО за счет ПВО на других направлениях. Только в Московский регион они стянули сотни пусковых установок для систем С-400, С-500 и "Панцирей". На Валдай перебросили из других регионов России почти 90 пусковых установок ПВО. Для сравнения: на всех остальных направлениях России, в других городах, сейчас по несколько пусковых установок. Такие приоритеты защищают их власть, защищают источник этой войны", — отметил президент.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Зеленский также сообщил, что, по данным украинской разведки, проблемы внутри РФ становятся все более заметными. Он обратил внимание на дефицит топлива в десятках российских регионов, рост цен на бензин и дизельное топливо, а также неуверенность российских властей в проведении запланированных политических мероприятий.

"Уже в более чем 60 российских регионах наблюдается дефицит топлива. Также отмечается резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, если оно, конечно, вообще имеется в наличии. Российские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще отменить ритуал избрания "Единой России" в Госдуму. И сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в процессах, запланированных на сентябрь. Много сложностей. И только из-за того, что Путин отказывается заканчивать свою войну", — подчеркнул Зеленский.

Каков сценарий освобождения Крыма — комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что вытеснение российских войск из Крыма является реалистичной задачей в перспективе полутора-двух лет. По его мнению, реализовать это значительно проще, чем освободить Донбасс, пока существует страна-агрессор Россия.

Эксперт пояснил, что Крым фактически представляет собой оперативный котел, ограниченный Черным и Азовским морями. По его словам, основные пути сообщения проходят с севера или через восточное направление — Тамань, и эти маршруты можно относительно легко перерезать с помощью дальнобойных средств поражения.

"Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих", — отметил он.

Изоляция Крыма — последние новости по теме

Напомним, ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал важное заявление относительно перспектив деоккупации Крыма. Он подчеркнул, что деоккупация Крыма существенно повлияет на дальнейшее развитие операций и стратегическую позицию Украины на юге страны.

Отметим, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди озвучил ключевые риски для оккупантов. По его словам, изоляция Крыма усилит давление на российскую логистику и создаст критические ограничения для их поставок.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко рассказал о новых эпизодах поражения военных объектов на полуострове. По его словам, именно массированные удары по инфраструктуре противника заставляют оккупантов испытывать серьезные проблемы.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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